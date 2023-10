La plateforme d’observation du béluga inaugurée à Cacouna

Le ciel était couvert et gris, le fleuve moins étincelant qu’il ne l’est lors des grandes journées d’été, mais l’ambiance était tout de même à la fête et à la reconnaissance au cœur de la montagne de Gros-Cacouna, ce lundi 16 octobre. La Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuky y a inauguré sa nouvelle plateforme d’observation du béluga. Un site à flanc de montagne, unique au Québec, qui permettra un maillage entre la culture autochtone, la science, l’éducation et la protection des mammifères marins.

Appelée Putep ‘t-awt, qui signifie sentier du béluga (baleine) en langue wolastoqay, le site a été réalisé grâce à des investissements totaux de plus de 3,8 M$, incluant une somme de 650 000 $ provenant de la Première nation elle-même.

La plateforme d’observation, située sur la montagne à l’est du port de Gros-Cacouna, est conçue pour permettre aux visiteurs de profiter d’une vue panoramique imprenable sur les eaux qui abritent les bélugas. Il offrira également des informations éducatives sur la biologie et l’écologie de ces cétacés emblématiques, ainsi que sur les efforts de conservation qui sont mis en place.

«L’inauguration du site d’observation terrestre du béluga est une étape majeure pour notre Nation », a déclaré le Grand Chef Jacques Tremblay. «Ce site d’observation terrestre du béluga est une fenêtre sur la beauté de la nature et un rappel de notre responsabilité envers la préservation de notre culture et de notre environnement. Nous espérons que ce site deviendra un lieu de rassemblement et d’apprentissages pour les visiteurs de tous horizons.»

CRÉER UN SENTIMENT D’ATTACHEMENT

Grâce à un projet appelé «Fenêtre sur les bélugas», lequel est conceptualisé avec le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM), les visiteurs auront la possibilité d’utiliser des jumelles et des télescopes mis à disposition sur place pour observer de plus près les bélugas qui fréquentent régulièrement la région.

À terme, le projet permettra aussi une expérience immersive grâce à la présence de drone et de technologies innovantes. Des guides d’interprétation seront également présents pour répondre aux questions et fournir des informations complémentaires.

D'autres détails suivront...