Chaîne de vie : Lucie Dumont reçoit le Prix H.H.-Stern

Alors que le vendredi 13 est synonyme de malheur pour de nombreuses personnes, il en a été tout autre pour la présidente et fondatrice de Chaîne de vie, Lucie Dumont. Lors de cette journée superstitieuse d’octobre, elle s’est rendue à Ottawa afin d’y recevoir le Prix H.H.-Stern décerné par l’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) qui reconnait les pratiques pédagogiques innovantes.

Dans un discours élogieux, Philippa Spark d’ACPLS, a remis le prix à Mme Dumont pour l’œuvre de Chaîne de vie. «Lucie Dumont est un modèle d'innovation et d'excellence dans le domaine de l'éducation. Avec plus de 35 ans d'expérience en tant qu'enseignante d'anglais langue seconde (ALS), suivis de cinq années en tant que conseillère scolaire à Kamouraska, au Québec, son dévouement et ses contributions à l'enseignement de l'ALS sont inégalés», a-t-elle souligné.

L’association indique que le programme Chaîne de vie est une initiative pionnière qui a laissé sa marque sur l'enseignement de l'anglais langue seconde au Québec et même au-delà. Les nombreux outils pédagogiques développés avec les années permettent «d’intégrer l’apprentissage de la langue à des expériences de la vie réelle, à des questions de justice sociale et à la sensibilisation au don d'organes, offrant ainsi aux étudiants une expérience d'apprentissage engageante et transformatrice».

«En impliquant les étudiants dans la création et le partage d'histoires personnelles liées au don d'organes et de tissus, le programme fournit un contexte riche pour le développement du langage et l'exploration culturelle», a partagé Mme Sparks. Ce qui favorise, selon l’APCLS le développement de l’engagement actif, la pensée critique et l’empathie.

Ce prix se veut un hommage aux réalisations de Mme Dumont, mais aussi à l’impact qu’elle a eu auprès de ses élèves et de communautés.

En prenant la parole afin de remercier l’association pour ce prix, la présidente et fondatrice de Chaîne de vie a, d’emblée, étendu les honneurs aux co-auteurs du programme, Judith Rohlf et Myriam Cloutier, ainsi qu’aux nombreuses autres personnes qui ont gravité et contribué au projet à ses tous débuts. «Comme on dit, ça prend un village pour créer un mouvement», a-t-elle mentionné.

Comme elle aime le rappeler, en empruntant les mots de Victor Hugo, «Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue». En commençant le programme il y a de cela presque 10 ans, elle ne croyait pas que la communauté de Chaîne de vie comporterait plus de 100 000 jeunes acteurs de changements.

Pour la présidente et fondatrice, l’éducation est le moteur qui permet d’opérer des modifications concrètes dans la communauté lorsqu’elle touche le cœur. Et c’est ce que fait Chaîne de vie, assure-t-elle, en étant porteur d’espoir. Par cette reconnaissance au niveau national elle réalise que l’éducation peut bel et bien changer le monde.