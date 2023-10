L’école St-David de Pohénégamook revampe sa cour de récréation

Le personnel de l’école primaire St-David de Pohénégamook (quartier Sully) a inauguré sa toute nouvelle cour de récréation ce 10 octobre en après-midi. Le projet initié en 2020 a été réalisé à partir de l’été 2022. Des investissements de 122 000 $ ont été nécessaires pour sa mise en place.

Le directeur des écoles primaires du Transcontinental, Michel Bois, souligne que la cour d’école manquait d’amour depuis plusieurs années. Il indique aussi qu’elle était moins adaptée aux besoins des enfants d’aujourd’hui.

«On voulait assurer un environnement sain et sécuritaire pour les élèves et les gens qui fréquentent le parc», partage-t-il. Dans un petit quartier comme Sully, la cour sert aussi comme un terrain de jeu municipal et un endroit de rassemblement.

Les modules de jeux installés sont plus nombreux et au gout du jour. Les équipements sportifs ont été revampés. Le terrain de soccer n’a plus de buts défraichis et a maintenant une surface toute gazonnée. Un éclairage a été rajouté pour les saisons où les journées sont plus courtes ou pour les personnes qui se rendent au parc en soirée.

Un côté vert a aussi été réfléchi. Des zones ombragées ont été ajoutées par la plantation d’arbres. De la végétation a aussi été mise en terre pour rendre l’endroit agréable, selon M. Bois.

Une classe extérieure a aussi été aménagée afin de favoriser des moments d’échanges pédagogiques en nature. Un espace avec des tables et des bûches a été mis à la disposition des enfants et des enseignants.

Ainsi, lorsque la température le permet, l’enseignement s’effectue dehors. «C’est dans les nouvelles tendances en pédagogie d’avoir des moments extérieurs et une classe nature», soutient le directeur. Certains professeurs l’ont déjà essayé et y ont trouvé des bienfaits, d’après M. Bois.

APPRÉCIÉ DES ENFANTS

Les élèves peuvent pleinement profiter des installations depuis leur retour à l’école. Michel Bois se réjouit de voir des sourires sur les visages des enfants. «Ils adorent leur nouvel environnement. Ça a fait du bien de rafraichir le tout», s’exclame-t-il.

Ce projet était important autant pour les jeunes que pour l’équipe-école. Elle souhaitait qu’ils aiment la nouvelle cour, puisqu’ils y passent une bonne partie de leur journée. Avec l’ajout de nombreux modules, «on a une plus-value par rapport à l’ancienne cour d’école qui avait beaucoup moins à offrir aux enfants», croit M. Bois. Il pense que la nouvelle configuration de l’espace et les jeux ajoutés peuvent répondre à tout type d’enfant qu’il soit plus créatif, sportif ou intellectuel.

Le ministère de l’Éducation a fourni 50 000 $ pour la réalisation de la cour d’école. La Corporation des fêtes du 100e de Sully a contribué à la hauteur de 25 000 $. La Ville de Pohénégamook a quant elle versé 10 000 $. Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et d’autres partenaires ont aussi permis au projet de voir le jour.