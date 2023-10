Démolition du Motel Loupi de Rivière-du-Loup 

Le Motel Loupi de Rivière-du-Loup, qui a été un établissement hôtelier iconique de la rue de l’Ancrage, dans le secteur de la Pointe, ne sera bientôt qu’un souvenir. Les travaux de démolition permettant de laisser place à un important ensemble résidentiel ont débuté ce mercredi 25 octobre.

En avant-midi, une pelle mécanique s’affairait sur une structure située à l’arrière, sur la rue de l’Estuaire. Les travaux progresseront sur l’ensemble du site au courant de la journée.

Dans les derniers jours, les différents bâtiments ont été démunis de tous les éléments accessibles et réutilisables, dont la tôle, les revêtements, les portes et fenêtres, les bains, les toilettes, l’isolation, les planchers et les chevrons. Plusieurs ont même été remis et donnés à des particuliers et des agriculteurs, la fin de semaine dernière.

Les structures démolies par la pelle aujourd’hui seront de leur côté envoyées directement au centre de tri. Quant au béton et à l’asphalte, ils seront broyés directement sur place pour être utilisés comme remblai.

«C’était important de maximiser ce qu’on pouvait réutiliser et recycler», a partagé le promoteur et président de CB4S, David Dubé. Il ne cache pas qu’il a même envisagé un projet avec Recyc-Québec, mais il a finalement opté pour une formule «hybride» en s’assurant d’offrir une deuxième vie à plusieurs matériaux.

La démolition du Motel Loupi est une étape importante vers la réalisation du projet immobilier de l’entrepreneur. Une fois celle-ci complétée, CB4S préparera le terrain pour une première phase de construction qui pourrait débuter au printemps.

«Les ventes devraient pouvoir commencer dans les prochains jours. Ce sont elles qui vont déterminer l’ampleur de la phase 1 et à quel moment les travaux seront entamés», a confirmé l'homme d'affaires.

Le projet privé, intitulé «Domaine de la Pointe», permettra à terme la construction d’un ensemble immobilier de différentes maisons unifamiliales en rangées, ainsi que de plusieurs immeubles à condo. Au printemps 2022, il était évalué à 14 M$.

David Dubé a fait l’acquisition des terrains adjacents au motel à l’automne 2020. L’opportunité de faire l’achat du motel lui-même a ensuite permis au projet de prendre une tout autre dimension.

Fondé en 1974, le Motel Loupi a été reconnu pour son mini-golf unique, lequel était joué sur différents paliers.