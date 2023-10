Claude Duguay lauréat du prix Dollard-Morin

Amateur de plein air, aventurier et guide professionnel, Claude Duguay, ancien enseignant au Département de techniques d’intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup, s’est vu décerner le prix Dollard-Morin pour la région du Bas-Saint-Laurent le vendredi 13 octobre dernier.

Ce prix du bénévolat en loisir, remis depuis maintenant 31 ans, souligne l’apport inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bienêtre de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l’engagement des municipalités et des organismes qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions en matière de loisir et de sport.

«Au nom de l’ensemble des citoyens et citoyennes de la circonscription de Rivière-du-Loup -Témiscouata (incluant Les Basques), je tiens à féliciter et remercier M. Duguay pour sa contribution bénévole extraordinaire à notre milieu. Sa participation active à la vie de notre communauté profite à tous nos concitoyens et contribue à dynamiser l’ensemble notre collectivité», a souligné la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne.

De son côté, la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine, Maïté Blanchette Vézina, s’est jointe à la ministre Isabelle Charest, pour féliciter M. Duguay de son engagement exceptionnel et a profité de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui contribuent à rendre la région active et dynamique.

«Je tiens à vous féliciter sincèrement, M. Duguay, pour votre participation exemplaire comme bénévole de la région du Bas-Saint-Laurent. Ce prix vous honore et témoigne de notre gratitude envers tout ce que vous apportez à votre communauté. Merci de contribuer au bienêtre de notre milieu de vie!», a souligné Mme Blanchette Vézina.

IMPLICATION

L'implication bénévole de Claude Duguay ne date pas d'hier. Ce dernier a reçu de nombreux prix et mentions d'honneur au fil des ans. Il a été impliqué bénévolement depuis de nombreuses années au développement de la randonnée pédestre à la Fédération de la Marche (Rando-Québec). Localement, il est impossible de passer sous silence son implication pour le Sentier national du Bas-Saint-Laurent,notamment le tronçon dans les Basques, mais aussi dans l'organisme Grimpe en Ville à Rivière-du-Loup.

Il a été récipiendaire du Prix Sentiers Québec (FQM), du Prix québécois de la Montagne (FQME), et il a été nommé Guide par excellence (AEQ).

Le lauréat a notamment été guide de trekking pour Karavaniers, une compagnie spécialisée dans les voyages au sommet des montagnes. Il a accompagné de nombreux groupes en Équateur, en Bolivie, au Pérou, au Népal et au Laddak. En alpinisme, il a guidé des voyageurs en Cordillères Andines en Équateur, en Argentine, en Bolivie et en Himalaya au Népal.

Notons que l'aventurier est un guide professionnel EMERIT accrédité par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT). Il est également Maître Instructeur Sans trace, instructeur glace de l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA) et Moniteur de secourisme en région sauvage et éloignée de la Croix-Rouge canadienne. Il est aussi professionnel Niveau 1 de la Canadian Avalanche Association, instructeur à l’ENEQ et à la FQME, et il enseigne les techniques de sécurité en escalade et en montagne.