Mesure d’expulsion suspendue: «J’attends avant de crier victoire» -Simon Croz

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transport et Mobilité durable et de Santé et Services sociaux, Joël Arseneau, s’inquiète de l’impact des perturbations actuelles dans le service d’évacuation médicale gouvernemental sur la santé et la sécurité des citoyens des régions. La défection de plusieurs ...