Rétrospective sportive 2020 (1ère partie) 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Futsal : l’équipe nationale d’Haïti à Rivière-du-Loup

Quelques dizaines d’amateurs de soccer et de futsal ont eu droit à tout un spectacle, cette fin de semaine au Cégep de Rivière-du-Loup. L’équipe nationale de futsal haïtienne était de passage dans la région afin d’affronter, lors de rencontres hors-concours, les Panthers FA qui compétitionnent dans la Première ligue de futsal du Québec.

Succès pour le Championnat provincial junior de curling

Le Centre de curling Prelco accueillait une première compétition d’envergure avec la tenue du Championnat provincial junior de curling, en janvier 2020. L’événement a d’ailleurs fait l’unanimité, réjouissant les organisateurs, les participants et les membres de Curling Québec.

Snocross : Keven Pelletier s'impose à la maison

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le coureur de snocross Keven Pelletier était à l’aise lors de la première manche du Championnat provincial de Snocross SCMX présenté chez lui à Témiscouata-sur-le-Lac. Devant famille et amis, l’athlète a accumulé les podiums.

Médaille d’or pour Vanessa Ayers au New Hampshire

Cinq athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants ont participé au volet High School des 51e Dartmouth Relays qui se tenaient à Hanover au New Hampshire, les 11 et 12 janvier. Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a offert une très belle performance lui permettant de récolter l’or au lancer du poids.

Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau médaillés de bronze aux Championnats nationaux

Le Pistolois Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina sont montés sur la 3e marche du podium lors des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire disputés à Mississauga, en Ontario les 17 et 18 janvier.

Médaille de bronze pour les Albatros Midget Espoir

La structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame a été très bien représentée, fin janvier, lors du 2e Tournoi Midget Espoir de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ), disputé à Saint-Eustache et Rosemère. Les Albatros y ont récolté la médaille de bronze.

Anthony D'Amours, capitaine par intérim avec l'Océanic

Le Pistolois Anthony D'Amours affichait fièrement une nouvelle lettre sur son chandail, lors du match opposant l'Océanic de Rimouski au Sea Dogs de Saint John, le mardi 28 janvier. En l'absence d'Alexis Lafrenière, suspendu pour trois matchs, c'est lui qui a hérité du rôle important de capitaine.

Le Festival Country Saint-Antonin meilleur rodéo au Québec

Lors du gala 20e du gala Wild Time Productions présenté à Shawinigan le samedi 1er février, le Festival Country Saint-Antonin a été sacré meilleur rodéo de la belle province pour la saison 2019.

Marc Roy parmi les légendes du hockey louperivois

Quand il s’est joint aux 3L de Rivière-du-Loup en 1984, Marc Roy avait un bagage de hockey intéressant. Il n’a d’ailleurs pas pris de temps avant de le mettre à profit, aux plus grands plaisirs des amateurs de la région. Ses exploits offensifs et son jeu complet lui ont permis de devenir le 3e joueur à entrer dans l’histoire, lorsque son chandail numéro 26 a été retiré, samedi dernier.

Les Sphinx champions aux États-Unis

Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, catégorie M13 majeur, ont remporté les grands honneurs d’une compétition disputée du côté de Hooksetts, aux États-Unis, en vainquant les représentants de l’Académie Ulysse de Montréal par la marque de 3 à 0 en finale, ce lundi 17 février. Un bel exploit.

Une ascension qui fait vivre toutes sortes d’émotions

«Continue, tu y es presque!». Les yeux fixant le haut de l’immense paroi de glace dorée qui accueille bon nombre de grimpeurs en ce samedi 15 février, Félix-Antoine Pilote multiplie les encouragements, le sourire géant. Le jeune homme assiste à la première grande montée de sa copine Naomie Plourde en escalade de glace. Un exploit dont il n’est pas peu fier.

Nathan Ruest-Lajoie élu athlète du mois de janvier par World Bowling

Grâce à sa victoire au 50e Brunswick Ballmaster Open, présenté en Finlande au début de l’année, le quilleur Nathan Ruest-Lajoie de Témiscouata-sur-le-Lac a reçu le titre d’athlète du mois de janvier par World Bowling.

Philippe Blier est champion canadien en dynamophilie

Philippe Blier est le dynamophile le plus fort au Canada dans sa catégorie de poids. L’athlète originaire de Pohénégamook a remporté avec brio, cette fin de semaine, un premier titre national lors des championnats canadiens de dynamophilie (CPU Nationals 2020) organisés à Winnipeg.

Les Canadiens s’entendent avec Alex Belzile

L’organisation des Canadiens de Montréal a confirmé, cet après-midi par voie de communiqué, que l’équipe s’est entendue sur les modalités d’un contrat d’une saison à deux volets avec l’attaquant Alex Belzile.

Le Motocross intérieur de Rivière-du-Loup est annulé

La crise sanitaire actuelle aura forcé l’annulation de nombreux événements sportifs importants prévus dans la région depuis le printemps. C’est le cas du Motocross intérieur de Rivière-du-Loup qui devait fêter son 40e anniversaire en mai prochain au Centre Premier Tech.

Charlie Bilodeau tire sa révérence

Au printemps dernier, Charlie Bilodeau a pris sa retraite et a accroché ses patins. L’athlète de Trois-Pistoles a ainsi tourné la page sur une carrière remplie d’accomplissements et dit adieu au patinage artistique. «Ma décision est irréversible, c’est terminé.»

Paul-Émile Lafrance honoré par le gouvernement du Québec

Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a dévoilé le nom des lauréats du 23e prix Hommage bénévolat-Québec. Celui du fondateur du Club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata, Paul-Émile Lafrance, en faisait partie.

«Le Québec a besoin de Derek Aucoin»

Depuis sa jeunesse, le Pistolois Benoît Rioux est passionné de baseball, et au fil des ans, le sport lui a fait de nombreux cadeaux. Le dernier en lice? Avoir l’honneur d’écrire la biographie sportive de l’ancien joueur des Expos de Montréal, Derek Aucoin. Un grand ami, au sens propre et figuré. Un homme vrai et inspirant, dit-il, dont le message positif se doit de résonner bien au-delà des terrains de balle.

Un Louperivois participera aux 24 heures du Mans de façon virtuelle

Un Louperivois a vécu une expérience unique, en juin, alors qu’il a participé à une course automobile inédite, décrite comme étant «la plus grande course eSport d’endurance jamais organisée». Olivier Fortin a pris part à la formule virtuelle des célèbres 24 Heures du Mans et il était drôlement bien accompagné.

