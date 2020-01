Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau médaillés de bronze aux Championnats nationaux

Le Pistolois Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina sont montés sur la 3e marche du podium lors des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire disputés à Mississauga, en Ontario les 17 et 18 janvier. Ils ont amassé un total de 186.71 points, à 9 points et demi de la médaille d’argent.

Le duo a connu quelques difficultés, notamment lors des sauts, et a dû composer avec une déduction de deux points lors du programme libre, présenté le 18 janvier. Les champions canadiens sont Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, qui l’ont emporté haut la main avec 215.67 points devant Evelyn Walsh et Trennt Michaud.

Patinant ensemble depuis moins d’un an, Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau cumulent déjà d’impressionnants résultats sur la scène internationale. Ils ont en effet remporté deux médailles de bronze en trois compétitions sur le circuit de l’International Skating Union (ISU). Les Championnats nationaux de patinage servent d’épreuve de sélection pour les Championnats des quatre continents ISU et les Championnats du monde ISU, à venir cette saison.