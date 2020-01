Quelques dizaines d’amateurs de soccer et de futsal ont eu droit à tout un spectacle, cette fin de semaine au Cégep de Rivière-du-Loup. L’équipe nationale de futsal haïtienne était de passage dans la région afin d’affronter, lors de rencontres hors-concours, les Panthers FA qui compétitionnent dans la Première ligue de futsal du Québec.

Les deux affrontements ont donné lieu à du jeu intense, physique et chaudement disputé. D’ailleurs, malgré l’expérience et le calibre de l’équipe adverse, la formation louperivoise, formée de quelques joueurs du Mondial AAA U21, a été en mesure de très bien se comporter. Après avoir subi un revers honorable de 6 à 4 lors du premier match, elle s’est bien reprise avec un gain de 8 à 5 au deuxième rendez-vous. Alexandre Caron s’est démarqué avec 5 buts.

Samedi, après le premier duel, l’entraineur louperivois Roldège Arius était bien heureux du travail de sa troupe. «Je connaissais déjà le niveau, je savais à quoi on devait s’attendre et les gars ont très bien réagi. Ils n’ont pas fléchi, ils ont su gérer le match. C’était serré et ils se sont aussi bien adaptés. De l’autre côté, on avait des gars très expérimentés, des gars qui ont même une expérience internationale, donc nos joueurs ont fait face à une belle adversité et je suis fier d’eux», a-t-il souligné.

La formation nationale haïtienne était de passage à Rivière-du-Loup à l’invitation de Roldège Arius. L’équipe est actuellement en camp de sélection en vue des qualifications du championnat de la CONCACAF. Pour Rivière-du-Loup, l’opportunité de jouer contre une équipe de calibre supérieure était d’or.

«Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais en connaissant le coach ici, je savais qu’il y avait quelque chose de bon. Je ne connaissais vraiment pas le bassin de joueurs de futsal, mais je suis très très très surpris. On a eu droit à une très bonne performance de leur part aujourd’hui», a partagé Pierre-Rudolph Mayard, montréalais d’origine haïtienne.

PLFQ

Les Panthers FA de Rivière-du-Loup disputent actuellement une première saison dans la Première ligue de futsal du Québec. L’équipe fait bonne figure, alors qu’elle se trouve actuellement au 3e rang de sa division. Elle lorgne une place à la Coupe Québec.

«On a une saison à finir dans la PLFQ et les joueurs viennent de gagner beaucoup au niveau de la rapidité du jeu et dans la gestion du match […] La partie d’aujourd’hui va nous aider à poursuivre notre bon travail pour le reste de la saison», a conclu Roldège Arius.

Notons que les Louperivois comptent parmi leur rang l’un des meilleurs buteurs du circuit, Kaïs Siba. Quelques joueurs originaires de la région portent également le maillot. C’est le cas du capitaine Eliot Caron-Lebel et d’Ali Maatalah, ballon d’or U21AAA dans la LSEQ.