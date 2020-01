Succès pour le Championnat provincial junior de curling

Le Centre de curling Prelco accueillait ces derniers jours une première compétition d’envergure avec la tenue du Championnat provincial junior de curling. L’événement a d’ailleurs fait l’unanimité, réjouissant les organisateurs, les participants et les membres de Curling Québec.

Le tournoi, qui accueillait les meilleures équipes de moins de 21 ans en province, quatre formations masculines et deux équipes féminines, s’est entamé lundi pour se terminer mercredi. Le rendez-vous provincial a donné lieu à du jeu serré, chaudement disputé, alors que la majorité des parties ont été gagnées avec un écart d’un ou deux points seulement.

«Le calibre était relevé et il a impressionné, a lancé le président du Club de Curling Rivière-du-Loup, Yvan Thibault. Nous avons aussi accueilli un bon nombre de spectateurs et pas seulement des parents de l’extérieur. C’était vraiment le fun. Les commentaires ont été excellents.»

Les trois jours de compétition ont évidemment demandé beaucoup de travail et de temps pour les bénévoles du club, mais les résultats leur ont donné raison. Le tournoi a comblé Curling Québec et ses joueurs qui ont du même coup découvert le Centre de curling Prelco.

«C’est un nouveau club et on ne savait pas quoi à s’attendre, mais les bénévoles sont incroyables. Ils ont bien travaillé cette semaine, on nous a très bien reçus. On a déjà hâte de revenir», a partagé, avec enthousiasme, Alanna Routledge, directrice des compétitions chez Curling Québec.

«Nous avons aussi eu de belles conditions de glace et c’est le plus important au curling, a-t-elle ajouté. La vue incroyable sur la ville, c’était un petit plus, la cerise sur le sundae.»

RÉSULTATS

Chez les femmes, l’équipe de la capitaine Noémie Gauthier (avec Léandra Roberge, Meaghan Rivett et Florence Boivin) a remporté les grands honneurs de la compétition devant l’équipe dirigée par Gabrielle Lavoie, après une série de trois victoires sur cinq. Les joueuses victorieuses ont maintenant rendez-vous au championnat canadien junior qui se tiendra à Langley, en Colombie-Britannique, du 18 au 26 janvier.

Du côté masculin, la formation du capitaine Gregory Cheal (avec Shawn Thompson, Simon-Olivier Hébert et James Trahan) a eu le dessus sur l’équipe de Raphaël Patry en finale. Cette dernière n’avait pas connu la défaite en trois matchs dans le tournoi. Les vainqueurs participeront eux aussi au championnat national, prochainement.

AUTRES TOURNOIS?

Fort de ce beau succès, le Club de Curling Rivière-du-Loup souhaite évidemment organiser d’autres compétitions importantes en sol louperivois. Déjà, le centre accueillera les 17, 18 et 19 janvier prochain, le 49e tournoi provincial des policiers du Québec.

Pour l’occasion, 20 équipes participeront à l’événement, dont quatre pour les policiers et seize dans une classe participation. L’équipe gagnante, chez les policiers, gagnera son laissez-passer pour le Championnat international des policiers disputé en Ontario.