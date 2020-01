Médaille d’or pour Vanessa Ayers au New Hampshire

Cinq athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants ont participé au volet High School des 51e Dartmouth Relays qui se tenaient à Hanover au New Hampshire, les 11 et 12 janvier. Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a offert une très belle performance lui permettant de récolter l’or au lancer du poids.

La jeune femme, qui en était à sa dernière année d’éligibilité dans la catégorie High School, a remporté l’épreuve avec un record personnel de 12,38m. Il s’agit d’une amélioration de 50cm par rapport à sa performance de l’année dernière grâce à laquelle elle avait mis la main sur la médaille d’argent.

Quatre autres Témiscouatains participaient aussi à ces compétitions. Coralie Robichaud, élève du programme sport-études en athlétisme de l’École secondaire du Transcontinental et Alexis Fournier vivaient leur première expérience du Dartmouth Relays. Coralie est passée très prêt d’accéder à la finale du triple saut avec une marque de 10,00m et elle a réalisé une marque de 4,73m au saut en longueur. Pour sa part, Alexis a réalisé son meilleur chrono sur 800m. Il a franchi la ligne d’arrivée en 2 minutes, 13 secondes et 30 centièmes.

Pier-Olivier Lebrun et Éloi Rousseau, un autre élève du programme sport-études de l’école secondaire du Transcontinental, en étaient à leur deuxième participation en autant d’années. Pier-Olivier a réalisé des marques de 5,56m au saut en longueur et de 12,07m au triple saut. Quant à Éloi, il a effectué des bonds de 5,99m au saut en longueur et de 1,72m au saut en hauteur, performances qui sont toutefois inférieures à ses résultats habituels.

Soulignons qu’au cours du même weekend, quatre athlètes du club Les Vaillants, dont deux élèves du programme sport-études, Vanessa Beaulieu et Rosaly Ouellet-Noël, participaient aux compétitions du Vert et Or Invitations qui se tenaient à Sherbrooke.