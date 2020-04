Paul-Émile Lafrance honoré par le gouvernement du Québec

Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a dévoilé le nom des lauréats du 23e prix Hommage bénévolat-Québec. Celui du fondateur du Club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata, Paul-Émile Lafrance, en fait partie.

La candidature de M. Lafrance, qui a fondé le club sportif le 14 mars 1969, a été retenu dans la catégorie «Bénévole» pour la région du Bas-Saint-Laurent. Cette distinction vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus.

Mis en place en 1998, le prix Hommage bénévolat-Québec permet de reconnaître l'apport indispensable des personnes et organismes bénévoles dans leur communauté et à travers le Québec. Cette année, 341 candidatures ont été reçues.

«Le prix Hommage bénévolat-Québec met en lumière des citoyens exceptionnels et des organismes qui, par leurs actions, contribuent à rendre nos communautés plus inclusives et solidaires. Dans le contexte de la pandémie actuelle, des milliers de personnes bénévoles se sont manifestées pour venir en aide aux personnes plus vulnérables. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les bénévoles pour leur engagement et leur générosité. Ils sont des modèles pour la population, et leur contribution est précieuse. Les Québécois ont l'habitude de se serrer les coudes, et nous pouvons en être fiers!», a déclaré le ministre Jean Boulet.

Depuis 23 ans, 942 bénévoles, des personnes et des organismes, ont été reconnus par le gouvernement du Québec.