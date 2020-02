Les Sphinx champions aux États-Unis

Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, catégorie M13 majeur, viennent d’écrire une nouvelle page d’histoire de leur programme scolaire. La formation louperivoise a remporté les grands honneurs d’une compétition disputée du côté de Hooksetts, aux États-Unis, en vainquant une formation de Montréal 3 à 0 en finale.

Les Sphinx ont connu tout un tournoi en récoltant cinq victoires et un match nul en six rencontres. En cours de route, la troupe dirigée par Yannick Massé et Michael Ward a vaincu plusieurs équipes américaines. Elle a notamment battu les Coyotes de l’Arizona (5 à 2) en demi-finale, avant de retrouver l’Ulysse Select AA de Montréal en finale.

Davantage de détails suivront…