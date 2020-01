Médaille de bronze pour les Albatros Midget Espoir

La structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame a été très bien représentée, cette fin de semaine, lors du 2e Tournoi Midget Espoir de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ), disputé à Saint-Eustache et Rosemère. Les Albatros y ont récolté la médaille de bronze.

Les oiseaux ont été vaincus en demi-finale par les gagnants du tournoi, les Élites de Beauce-Appalaches, par la marque de 4 à 1. Une défaite décevante, certes, mais qui mettait fin à un parcours dont les joueurs peuvent être fiers.

«Ç’a été un tournoi qui a rempli nos objectifs. On s’était fixé, en début d’année, de faire partie de carré d’as au 2e Tournoi et c’est chose faite, a partagé l’entraineur-chef Pierre-Yves Courbron dans le cadre d’une entrevue avec la LHEQ. La photo globale est très belle avec une médaille de bronze sur 21 équipes au Québec. On n’a pas une réalité facile au Bas-Saint-Laurent, c’est beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup de sacrifices. Avec le recul, les joueurs vont être satisfaits d’eux-mêmes.»

La troupe louperivoise a connu un tournoi intéressant. Elle a d’abord perdu ses deux premiers matchs contre les Harfangs du Triolet (2 à 1) et le Cyclone Blizzard du SSF (6 à 4), le jeudi, mais elle a su revenir en force par la suite. Elle a remporté ses deux parties suivantes, battant les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne par la marque de 2 à 1 et surtout les Intrépides de l’Outaouais, troisièmes au Québec, 4 à 0.

«On a créé la surprise. C’était un match joué presque à la perfection. On n’a pas donné grand-chose et nous sommes sortis extrêmement forts. Ç’a été 17 joueurs impliqués, personne n’a été laissé de côté», a analysé l’entraineur-chef qui est appuyé par l’entraineur adjoint, Éric Gagnon.

Les Albatros Midget Espoir ont connu une fin d’année difficile avec une lourde série de défaites, mais ils ont entamé 2020 du bon pied. En entrevue, Pierre-Yves Courbron a d’ailleurs salué le travail, les efforts et la conviction que mettent ses joueurs dans les entrainements et les matchs, semaine après semaine.

Actuellement, les Albatros ont une fiche de 6 victoires, 10 revers et 3 parties nulles. Ils occupent le 16e rang (sur 21) du classement général de la LHEQ. Le prochain match local aura lieu le 15 février, à 16 h 30, contre les Espoirs du Sag-Lac.

L’équipe des Albatros Midget Espoir est composée de Philippe Labrie, Simon Poirier, Alexandre Pouliot, Théo Lizotte, Émile Saindon, Anthony Boudreau, Whilem Côté, Charles Aucoin, Zachary Nicolas, Alex Litalien, Mathieu Pigeon, Jeremy D’Astous, Louis Dumais, Thomas Levasseur et Nicholas Egan Dionne. Les gardiens sont Philippe Bourdages et Kory-Anthony Roy-Lagacé.