Rétrospective 2023 : juillet partie 2

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un nouveau champion pour le Big Wolf’s Backyard Ultra

Au terme de 46 heures de course, le Big Wolf’s Backyard Ultra a couronné Marco Poulin de Sherbrooke comme nouveau champion. Il succède ainsi au gagnant des deux dernières années, Éric Deshaies, en plus d’avoir établi un nouveau record de boucles pour la course de Cacouna.

Inondations : un cas de force majeure à Témiscouata-sur-le-Lac

On aurait dit qu’un chantier a été érigé sur la rue de la Plage à Témiscouata-sur-le-Lac, cette fin de semaine. De nombreux dégâts ont été causés par un ruisseau qui est sorti de son lit, près de l’intersection de la rue St-Louis. Du gravier et de la boue recouvrent la chaussée et des trous béants sont apparus de chaque côté du Motel Royal. Le secteur est complètement fermé à la circulation.

Sauvé par ses voisins, une aide rapide comme l’éclair

Lavergne Martin de Saint-Antonin a vécu toute une mésaventure le 1er juillet dernier. Grâce à l’aide de ses voisins, «ses deux anges gardiens», qui ont su reconnaître ses signes de malaise, il a rapidement été pris en charge par les équipes médicales du Centre hospitalier régional du Grand-Portage et de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Un homme gravement blessé lors d’une altercation sur la rue Lafontaine

Un homme a subi des blessures graves à la suite d’une altercation avec une autre personne, au milieu de la nuit de mardi à mercredi, sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Il est actuellement soigné à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Le suspect a comparu le 20 juillet au Palais de justice de la ville. Le 24 juillet, il a été remis en liberté sous conditions.

Une rénovation de garderie qui tourne au cauchemar à Rivière-du-Loup

Une jeune éducatrice en service de garde de Rivière-du-Loup rêvait d’une «forêt enchantée» pour ses tout-petits, un endroit à la fois vivant, stimulant et sécuritaire dans lequel ils pourraient s’épanouir et se développer. Mais son projet est rapidement devenu un cauchemar lorsqu’elle a décidé de faire confiance à une entrepreneure en affaires depuis peu dans la région*. Travaux incomplets et dangereux, matériaux récupérés en mauvais état, sommes non remboursées… elle dénonce aujourd’hui la situation et appelle à la prudence.

Attendre 10 heures pour un cliché avec le chanteur de Green Day

Une Louperivoise a créé sa propre chance ce 15 juillet dans le Vieux-Québec. Après plus de 10 heures d’attente, Liane Fauchon a réalisé son rêve, soit celui de rencontrer son idole Billie Joe Armstrong et d’immortaliser le moment en photo. Une expérience unique qu’elle n’oubliera pas de sitôt.

Usine de biométhanisation : Québec accorde 7 M$ à la SÉMER

Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 7 080 000 $ à la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup et son usine de biométhanisation afin de procéder à la réfection du système de traitement des biogaz et de liquéfaction du biométhane, a appris Info Dimanche ce 20 juillet.

Le Pub O’Farfadet est ouvert sur la rue Lafontaine

L’attente est maintenant terminée. Le nouveau Pub O’Farfadet, qui a dorénavant pignon au centre-ville de Rivière-du-Loup, est en opération. Vers 20 h, la terrasse était bondée, preuve que la clientèle avait hâte de retrouver l’établissement.

La Bibliothèque Françoise-Bédard perd un membre de la famille

L’un des plus grands ambassadeurs de la Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup depuis 2015 n’est plus. Le célèbre lapin Monsieur Mô est décédé, a annoncé l’administration de la bibliothèque sur les réseaux sociaux, ce vendredi 21 juillet.

Nouveau garage municipal à Saint-Jean-de-la-Lande : des couts presque triplés

Un an après avoir été estimée à 1 M$, la construction d’un nouveau garage municipal de Saint-Jean-de-la-Lande et maintenant évaluée à plus de 2,8 M$. Le maire de la municipalité, Léo-Paul Charest, indique «c’est tout simplement la hausse des prix fulgurante que tout le monde connait actuellement» qui en est la cause.

Trois «héros» reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale

L’émotion était au rendez-vous à la patinoire du quartier Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup, ce dimanche 23 juillet. Trois joueurs de dekhockey de la région, Simon Fournier, Christian Bouchard et Mathieu Bélanger, y ont reçu la médaille de l’Assemblée nationale pour avoir sauvé la vie d’un coéquipier victime d’un malaise en mai dernier.

Caroline Mailloux obtient son billet pour le Championnat du monde 2024

Alors qu’elle participait à une course de demi-Ironman en Ohio le 23 juillet, la triathlète de Rivière-du-Loup Caroline Mailloux a obtenu son laissez-passer pour le Championnat du monde Ironman 70.3 en Nouvelle-Zélande en 2024. Une belle surprise et surtout une confirmation que sa préparation pour sa prochaine compétition est plus qu’adéquate.

Ann-Sophie Czech se surprend elle-même au Ironman Lake Placid

Voilà maintenant un peu plus de deux ans que la Louperivoise Ann-Sophie Czech s’était donné l’objectif de participer à un premier Ironman. Elle a finalement réalisé ce rêve dans les derniers jours, à Lake Placid, aux États-Unis, concluant même la distance monstre avec une excellente performance générale.

Un moment en tête-à-tête avec Louis-Jean Cormier à l’ile aux Lièvres

Une centaine de spectateurs ont pu assister ce 25 juillet au concert intime de l’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier sur l’ile aux Lièvres, au beau milieu du fleuve-Saint-Laurent.

Une exposition fantôme, vestiges d’un passé trouble

Les fantômes de la maison hantée de Notre-Dame-des-Neiges n’hantent plus seulement les ruines de cette ancienne demeure, mais aussi l’artiste transdisciplinaire Simon Beaudry. Arrivé à Rivière Trois-Pistoles en 2019, le Montréalais a bien vite appris les rouages de la région des Basques, de même que ses légendes. Rapidement, il a été attiré par l’histoire et les ruines de la maison hantée de Notre-Dame-des-Neiges et a développé Maison Magloire/Projet fantôme.

Sarah-Claude Simard, championne du monde d’art oratoire

Si on dit que bien s’exprimer est un art, Sarah-Claude Simard, une jeune femme parrainée par le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, est une vraie artiste. À 17 ans, elle vient de remporter le championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International. Une réussite de taille qu’on ne pourra jamais lui enlever.

Le Catalyst, la science derrière le gin

Pour certains, le gin est simplement l’ingrédient de base d’un bon cocktail. Un alcool fort reconnu, parfois boisé, parfois fruité et acidulé, qui jouit d’une grande popularité actuellement au Québec. Pour d’autres, sans doute moins nombreux, c’est avant tout le résultat d’interactions chimiques, la combinaison d’aromates, dont les molécules uniques interagissent ensemble... Christopher Bérubé, de Trois-Pistoles, fait partie du deuxième groupe.

Le restaurant A&W de Rivière-du-Loup change de mains

Le A&W de Rivière-du-Loup a de nouveaux propriétaires. L’homme d’affaires Gilles D’Amours, qui possédait le restaurant depuis sa construction en 2016, a annoncé l’avoir vendu au Groupe NoLimits Inc. de Montréal, ce lundi 31 juillet.

