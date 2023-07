Un nouveau champion pour le Big Wolf’s Backyard Ultra

Au terme de 46 heures de course, le Big Wolf’s Backyard Ultra a couronné Marco Poulin de Sherbrooke comme nouveau champion. Il succède ainsi au gagnant des deux dernières années, Éric Deshaies, en plus d’avoir établi un nouveau record de boucles pour la course de Cacouna.

L’homme de 58 ans, diabétique de type 2, a effectué 307, 6 km. L’an dernier, le coorganisateur de l’évènement, Yvan L’Heureux avait indiqué que sa rencontre avec Marco Poulin était une vraie «révélation». Ancien itinérant, toxicomane qui a déjà fait du pénitencier, il s’est repris en main et cours depuis maintenant cinq ans. «Il aide les gens, fait des conférences et du développement personnel», avait souligné M. L’Heureux.

Le Big Wolf’s Backyard Ultra a débuté le samedi 15 juillet 9 h avec 122 coureurs sur la ligne de départ. Au fil des heures, les «Loups» ont abandonné la course qui a pris fin ce lundi 17 juillet à 7 h après que Marco Poulin ait exécuté une boucle de 6,7 km seul.

Plusieurs athlètes de la région se sont dépassés lors de la course, il y avait notamment François et Vincent Fillion (5 tours), Danielle Amyot (10 tours), Philippe D’Amour (12 tours), Éric Dubé (12 tours), Nicolas Watters (13 tours), Serge Leclerc (15 tours) et Carol-Ann Dionne (16 tours).

Nombreux d’entre eux participent depuis le tout début à cette course qui fait de plus en plus sa renommée. C’est le cas de Carol-Ann Dionne qui a couru «toujours avec ce même coeur au ventre, prête à découvrir de nouvelles sensations et vivre une expérience de course enrichissante, où se mêle plaisir, plein air, amitié et douleur». Elle a partagé sur sa page Facebook qu’«avoir accès à ce format de course, à quelques pas de la maison et avoir la chance d'y être sélectionnée, c'est une grande chance».

