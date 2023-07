Le Pub O’Farfadet est ouvert sur la rue Lafontaine 

L’attente est maintenant terminée. Le nouveau Pub O’Farfadet, qui a dorénavant pignon au centre-ville de Rivière-du-Loup, est en opération. Vers 20 h, la terrasse était bondée, preuve que la clientèle avait hâte de retrouver l’établissement.

Après plus d’un an et demi de démarches administratives et de travaux, les propriétaires Yves Gagnon et Yvan Thibault peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement et dire mission accomplie. L’attente a été longue, mais le temps est maintenant à la fête avec les clients.

«Nous sommes contents, très contents», a partagé M. Gagnon en fin de journée, ce jeudi 20 juillet. «C’était vraiment le temps [qu’on puisse ouvrir]. Maintenant, c’est reparti.»

L’homme d’affaires s’est réjoui de constater la réponse positive de la population, même avant l’ouverture officielle. «On a reçu de beaux commentaires dans les dernières semaines. J’espère que ça va continuer», a-t-il dit avant de remercier sa clientèle pour sa patience.

«Tout le processus a vraiment été long et on voulait ouvrir en juin, mais beaucoup de gens ont été derrière nous. C’est vraiment apprécié.»

Rappelons que les deux hommes d’affaires ont fait l’acquisition des terrains et des bâtiments du 433 et du 435 rue Lafontaine à la fin 2021. Le dossier a été très médiatisé, puisqu'un long processus a été nécessaire pour l’obtention du permis de démolition de l’ancienne Villa Raphaële, notamment en raison de contestations citoyennes.

Le bâtiment original a finalement été démoli en aout, l'été dernier. Il aura ensuite fallu attendre le mois de novembre 2022 pour que la construction du nouveau pub puisse débuter, encore là en raison de délais inattendus. Huit mois plus tard, la bâtisse et sa terrasse sont en place et les portes sont ouvertes.

Rappelons que MM. Gagnon et Thibault ont aussi rénové l’ancien restaurant Chez Antoine pour le transformer en lieu d’hébergement. L’Auberge du Pub a ouvert ses portes récemment.