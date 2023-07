Attendre 10 heures pour un cliché avec le chanteur de Green Day

Une Louperivoise a créé sa propre chance ce 15 juillet dans le Vieux-Québec. Après plus de 10 heures d’attente, Liane Fauchon a réalisé son rêve, soit celui de rencontrer son idole Billie Joe Armstrong et d’immortaliser le moment en photo. Une expérience unique qu’elle n’oubliera pas de sitôt.

Fan de Green Day depuis son adolescence, Liane Fauchon a essayé de préparer minutieusement sa rencontre avec le mythique groupe de punk rock américain un mois avant son spectacle prévu au Festival d’été de Québec (FEQ). «Mon objectif c’était de prendre une photo avec, mais je ne savais pas à quel point c’était réaliste», soutient-elle.

La jeune femme a tenté de se renseigner sur l’endroit où il séjournerait à l’aide de ses contacts. Cependant, ses recherches sont restées infructueuses.

Sans certitude, elle s’est fiée aux informations qu’elle connaissait déjà, soit les hôtels et les restaurants les plus prisés par les célébrités dans le Vieux-Québec. Elle a donc décidé de passer la journée dans cette partie de sa ville d’adoption avec son amie Anne-Marie Desmarais dans l’espoir de croiser les membres de Green Day.

Après environ cinq heures d’attente à l’Auberge Saint-Antoine, les deux femmes sont allées souper. Pendant leur repas, elles ont remarqué deux navettes du FEQ s’arrêter devant l’Hôtel Le Germain Québec, établissement qu’elles n’avaient pas considéré préalablement. Elles décident de s’y rendre et de s’installer en face du bâtiment.

Une connaissance de Mme Fauchon les aperçoit et commence à discuter. «Pendant que je suis en train de lui parler, mon regard se dirige vers une bande d’une quinzaine de personnes habillées en noir au bout de la rue qui marche serrée et super vite», se remémore la jeune femme. Elle trouve ce comportement louche et se questionne sur l’identité de ces personnes. En les analysant, elle croit reconnaitre le bassiste de Green Day, Mike Dirnt. Elle s’avance et réalise qu’il s’agit bien de lui.

Elle s’approche donc tranquillement vers le groupe et leur demande une photo. «Le garde du corps nous témoigne clairement qu’il n’a pas le temps et qu’il n’est pas intéressé», mentionne Liane Fauchon.

Malgré cet échec, l’admiratrice n’en démord pas. Elle veut sa photo avec Billie Joe. Qu’elle l’ait croisé dans le Vieux-Québec, alors qu’il pouvait être partout dans la ville, lui donne une lueur d’espoir. Quelques minutes plus tard, les deux amies voient Green Day entrer dans à Louise Taverne & Bar à Vin. «On était censées aller au spectacle de Lana Del Rey le soir [au FEQ]. J’ai dit à mon amie : "Aucune chance qu’on quitte"». Elles ont donc patienté. Le pire qui pouvait se passer, c’était qu’elles essuient un autre refus, se sont-elles dit.

LA RENCONTRE

Vers 21 h, un homme est sorti du restaurant. Il n’arrêtait pas de regarder vers l’intérieur, indique Liane Fauchon. En lui parlant, elle a su qu’il y travaillait. Elle lui a partagé qu’elle tentait d’obtenir une photo avec Billie Joe Armstrong. L’employé est retourné à l’intérieur pour parler au maitre d’hôtel, qui lui s’est entretenu avec le garde du corps du groupe.

Ce dernier est sorti voir les deux amies. «On anticipait qu’il nous dise : "Les filles, partez"», se rappelle la fan. Au contraire, il a été très gentil. Elles lui ont expliqué qu’elles avaient passé la journée à attendre de croiser Green Day, qu’elles seraient au spectacle du lendemain et que cette photo constituerait le plus beau de cadeau de mariage pour Liane qui se marie le 29 juillet. En souriant, le garde lui a demandé ce qu’il serait écrit sur sa pancarte, ce à quoi elle a répondu : «Je me marie dans deux semaines, Billie Joe c’est maintenant ou jamais!».

Il a ri, s’est présenté et leur a montré des photos de lui avec Green Day. Avant de repartir à l’intérieur du restaurant, il leur a signifié qu’il allait faire son possible, mais que les membres du groupe étaient très fatigués.

Trente minutes plus tard, il revenait avec Billie Joe Armstrong derrière lui. «Je n’en revenais pas», confie Liane Fauchon. Le garde du corps leur a dit de rester calmes. «Il ne voulait probablement pas avoir affaire à des fans hystériques», soutient-elle. Les deux jeunes femmes ont parlé environ une minute au chanteur de Green Day avant de prendre une photo.

Ils sont ensuite partis et les deux amies ont décidé d’entrer à l’intérieur remercier l’employé qui les avait aidées à réaliser leur objectif. Dans l’entrée, la fan a croisé Mike Dirnt qui était en queue de peloton du groupe. À sa hauteur, le bassiste lui a lancé à la blague «J’ai entendu dire que Green Day était à l’intérieur», ce à quoi elle a répliqué : «Qui ça?». Une belle anecdote qui conclut avec beauté leur journée d’attente.

UN AUTRE POINT TOURNANT

La jeune «Lillie-Joe», comme se surnommait Liane Fauchon lorsqu’elle avait son Skyblog dédié au groupe, n’y aurait jamais cru. Après avoir vu son premier spectacle de Green Day à Montréal, elle a fermé son compte : «Pour moi c’était la consécration, je ne pouvais pas avoir quelque chose de mieux que de voir un spectacle de Green Day». Elle se trompait, cette photo en est la preuve aujourd’hui.

Comme quoi avec de la patience, de la détermination, du respect et de la politesse, tout est possible. Liane Fauchon se trouve chanceuse d’avoir pu vivre cette expérience, elle qui est probablement la seule à avoir eu une photo avec Billie Joe Armstrong à Québec ce jour-là parmi des milliers d’admirateurs. «J’ai juste l’impression que la boucle se boucle».

Plusieurs sites à potins ont partagé la photo et de nombreux fans ont contacté Mme Fauchon. Une admiratrice lui a écrit que la photographie était la plus belle que Billie Joe Armstrong ait pris avec une fan, lui qui les prend habituellement vite et sans trop regarder l’objectif. La Louperivoise a de quoi rendre jalouse bien des personnes.

Elle aura une belle histoire à conter concernant son groupe favori pour le reste de sa vie, et qui sera pour toujours liée à un moment important de son existence, son mariage. Celle qui a des paroles de la chanson Good Riddance (Time of Your Life) tatouée sur son corps fera son entrée en tant que mariée sur la même chanson. Après une photo avec Billie Joe Armstrong, elle s’unira à son amoureux sur un fond de Green Day, quoi demander de mieux?

*Les citations en anglais ont été traduites