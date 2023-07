Trois «héros» reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale 

Un an après avoir été estimée à 1 M$, la construction d’un nouveau garage municipal de Saint-Jean-de-la-Lande et maintenant évaluée à plus de 2,8 M$. Le maire de la municipalité, Léo-Paul Charest, indique «c’est tout simplement la hausse des prix fulgurante que tout le monde connait actuellement» qui en est la cause. «C’est le même garage qu’il y ...