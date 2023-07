Inondations : un cas de force majeure à Témiscouata-sur-le-Lac

On aurait dit qu’un chantier a été érigé sur la rue de la Plage à Témiscouata-sur-le-Lac, cette fin de semaine. De nombreux dégâts ont été causés par un ruisseau qui est sorti de son lit, près de l’intersection de la rue St-Louis. Du gravier et de la boue recouvrent la chaussée et des trous béants sont apparus de chaque côté du Motel Royal. Le secteur est complètement fermé à la circulation.

Dans la nuit de vendredi à samedi, de fortes pluies sont tombées dans la région. Le Service de sécurité incendie de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la sécurité civile sont intervenus pour un premier affaissement de terrain le 15 juillet, à l’arrière du motel. Tôt samedi matin, les clients qui occupaient sept chambres de cet établissement touristique ont été évacués. Le restaurant le Pub du lac a également été fermé de manière préventive par la sécurité civile.

Vers 10 h, le ruisseau Bernard a débordé et les canalisations ne parvenaient plus à contenir le fort débit de l’eau. Les membres de l’équipe municipale, en collaboration avec des citoyens qui avaient de la machinerie à leur disposition, ont aménagé une digue de fortune avec du gravier pour protéger les maisons. Des sacs de sable ont servi à contenir l’eau et à la diriger vers la plage. Une tranchée a aussi été creusée à l’arrière du Pub du lac à l’aide d’une pelle mécanique. Ces efforts collectifs ont permis de limiter les bris.

«Nous avons eu de l’eau en continu dans la journée de samedi. Il y avait environ un pied d’eau à la largeur de la rue de la Plage […] L’affaissement près de la rue nous inquiète beaucoup. L’eau ne coule plus dans la conduite, elle sort ailleurs. C’est préoccupant et ça nécessite une intervention rapide», explique le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais. Les sous-sols de deux résidences de la rue de la Plage ont été inondés. Heureusement, on ne dénombre aucun blessé.

Le 17 juillet, le ruisseau a semblé reprendre son cours normal. L’écoulement dans la rue de la Plage est terminé. De nombreux curieux et résidents se sont rendus dans le secteur en voiture ou à pied afin de voir l’étendue des dégâts. Le débordement du ruisseau a inquiété plusieurs d’entre eux, qui craignaient un glissement de terrain de plus grande envergure.

RÉUNION D’URGENCE

L’équipe de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a tenu une réunion d’urgence en avant-midi le 17 juillet. La canalisation qui passe sous le Motel Royal est probablement perforée, ce qui laisse croire que le sous-sol continue de s’effriter en raison de l’eau.

Le maire Denis Blais veut intervenir le plus rapidement possible en respect des différentes règles municipales, afin d’assurer la sécurité des gens, de leurs biens et des infrastructures de la Ville.

Les ministères de l’Environnement, des Affaires municipales, de la sécurité civile et la MRC de Témiscouata sont tous impliqués dans ce dossier. Les travaux de réparation pourraient couter plusieurs centaines de milliers de dollars, selon M. Blais. Il faudra aménager une nouvelle canalisation afin de changer la direction d’un cours d’eau. «Ça demande pas mal de concertation […] On est déjà inscrit avec le ministère de la Sécurité civile pour un programme de soutien dans ce genre de situation.»

Le temps presse, puisque d’autres précipitations sont attendues dès demain. Il faudra être en mesure de prévenir l’accumulation d’eau dans ce même secteur.

«Présentement, on a des canalisations et des bassins de rétention qui ont été faits avec des données qui datent de quelques années. Avec les changements climatiques, des ajustements devront être faits, assurément», complète Denis Blais. L’administration municipale n’est pas au bout de ses peines puisque ces bris surviennent à moins d’une semaine du début des vacances de la construction, ce qui complexifie davantage les interventions.

AILLEURS AU TÉMISCOUATA

Par ailleurs, si les pluies diluviennes ont causé tout un branle-bas de combat à Témiscouata-sur-le-Lac, elles n’ont pas épargné les municipalités voisines.

À Saint-Louis-du-Ha! Ha!, une crue des eaux a été observée dans plusieurs secteurs. La mairesse, Mélissa Lord, a partagé sur les réseaux sociaux avoir constaté l’ampleur des dommages. Une rencontre a eu lieu avec le directeur général et le superviseur des travaux publics, lundi. Les employés sont à l’oeuvre.

Selon les internautes, le rang Beauséjour, la route du Vieux-Chemin, le chemin de la Savane et l’entrée du chemin Bellevue font partie de la liste des routes qui ont été touchées.

À Saint-Elzéar-de-Témiscouata, la route de la Montagne a notamment été coupée à la circulation en raison des précipitations. L’équipe des travaux publics a été contrainte de se mobiliser samedi pour corriger la situation. Plusieurs heures de travail ont été nécessaires afin de remettre le chemin en état avec du gravier et une niveleuse, après le passage de l'eau.

Pour l’heure, la route est praticable, assure-t-on. On craint toutefois que de nouvelles précipitations pourraient à nouveau causer des casses-têtes.

«La situation avait été plus problématique [il y a deux semaines], mais une intervention a quand même été nécessaire», a résumé la directrice générale, Denise Dubé. «Nos employés commencent à être découragés.»

Elle souligne que des bris auraient été répertoriés sur des terrains privés qui sont traversés par des ruisseaux. Lors des premières précipitations, une résidence avait aussi été inondée.

Collaboration : Marc-Antoine Paquin