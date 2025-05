«Ma plus belle histoire» trouve écho au KRTB

Dans le cadre de la Semaine de la formation générale des adultes, le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage a souligné la participation et la performance des élèves des centres de formation des adultes des Centres de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs, au concours d’écriture Ma plus belle histoire.

Organisé par la Fédération des syndicats de l’enseignement, ce concours s’adresse aux adultes en formation. Parrainé par Manu Militari, rappeur et écrivain, Ma plus belle histoire culmine cette année la publication des 50 meilleurs textes reçus dans le cadre de ce concours.

À l’occasion des vidéos ont par ailleurs été diffusées sur les réseaux sociaux de la FSE-CSQ pour rendre hommage à plusieurs lauréates et lauréats ainsi qu’à leurs enseignantes et enseignants. Dans la région, quatre textes ont été retenus.

Voici donc les noms des quatre élèves et de leur enseignante : Damien Talbot, alphabétisation, mention spéciale, du Centre d’éducation des adultes de Trois-Pistoles, de l'enseignante Carole Bérubé; Youri Malenfant, 2e cycle, Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup, du Point de services de Saint-Pascal, de l'enseignante Maude Gamache-Bastille; Evelyne Ouellet, 2e cycle, du Centre d’éducation des adultes de Dégelis, de l'enseignante, Mariane Lauzon-Morin; Maxime Tommy Lagacé, 2e cycle, du Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup, et de l'enseignante Sarah Michaud.

«Beaucoup d’élèves qui participent au concours ont eu un parcours scolaire ponctué d’embûches. Pour plusieurs, la publication de leur texte représente une belle victoire qui leur donnera un encouragement bien mérité pour terminer leur parcours scolaire», a déclaré la présidente du SEGP (CSQ), Natacha Blanchet.

Il est possible de visionner les six vidéos hommages sur les pages Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la FSE-CSQ et de consulter le recueil en visitant le site Web de la FSE.