Nouveau garage municipal à Saint-Jean-de-la-Lande : des couts presque triplés

Un an après avoir été estimée à 1 M$, la construction d’un nouveau garage municipal de Saint-Jean-de-la-Lande et maintenant évaluée à plus de 2,8 M$. Le maire de la municipalité, Léo-Paul Charest, indique «c’est tout simplement la hausse des prix fulgurante que tout le monde connait actuellement» qui en est la cause.

«C’est le même garage qu’il y a un an», assure l’élu. Ni plus, ni moins. L’architecte engagé par la municipalité s’est basé sur des projets semblables réalisés dans la dernière année pour asseoir son estimation à 2 842 118 $.

Les couts des travaux, qui ont presque triplé, ont un impact considérable sur le petit village du Témiscouata, notamment au niveau financier. «Il va falloir s’activer pour essayer de trouver d’autres façons de financer notre part que de simplement augmenter le taux d’imposition foncière», souligne M. Charest.

La municipalité participera à la hauteur de 17 % au projet. Selon son Plan triennal d’immobilisation, 213 000 $ proviendra de son surplus affecté et 270 160 $ sera emprunté à long terme. Le reste sera assuré par une subvention du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) de 2 358 958 $.

Le maire est cependant clair : l’aide financière n’a pas encore été accordée. Ainsi, le montant octroyé est sujet à changement dépendamment du résultat de l’appel d’offres présentement en cours. Ce dernier a été publié dans l’édition du 12 juillet du journal Info Dimanche et prendra fin le 31 aout à 14 h.

«On voulait aller en appel d’offres bien avant, mais ça n’a pas été possible», se désole le maire. Il souhaitait débuter les travaux en juin 2022 après la confirmation de la subvention. Les démarches administratives autant du côté de l’instance gouvernementale que celle municipale en ont décidé autrement et ont donc retardé de plus d’un an la construction.

UNE PRIORITÉ ET UNE NÉCESSITÉ

Le nouveau garage municipal sera muni de trois portes, se tiendra sur un étage et aura une partie mezzanine. L’endroit permettra à la municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande d’entreposer l’équipement pour le déneigement et l’entretien des routes acquis dans les dernières années.

«On a tout pesé dans la balance, puis finalement on a pas le choix parce que les conditions dans lesquelles nos employés travaillent actuellement, c’est nettement inacceptable., soutient Léo-Paul Charest. Ce n’est pas un luxe qu’on se paie là, c’est un besoin essentiel de toute communauté qui se respecte de se donner un garage municipal qui a de l’eau courante et une toilette.»

Le bâtiment se situera près du centre des loisirs qui se trouve au 824, rue principale. Il offrira aux employés un lieu décent où travailler. L’actuel garage est aménagé de façon limitée, n’est pas isolé et est désuet.

M. Charest confie aussi que le chauffage et l’électricité du nouvel édifice se feront grâce à l’énergie solaire. Les élus travaillent présentement à élaborer un partenariat entre la municipalité et la compagnie qui développera les éoliennes sur leur territoire et celui de Dégelis afin de mettre ce système en place. «Ce sont des initiatives qu’on prend pour amoindrir la facture», soulève-t-il.

Même si l’enjeu budgétaire est important pour le village de 275 habitants, le maire se veut rassurant. Le projet, même s’il est majeur, n’empêchera pas Saint-Jean-de-la-Lande de poursuivre le développement de ses autres projets. Au contraire, le conseil désire se renouveler en trouvant des moyens de les mettre à terme sans accroitre l’impact sur les citoyens.