Rétrospective 2023 : juin

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Hausse importante du volume de marchandise transbordé au port de mer de Gros-Cacouna

Depuis que le gouvernement fédéral a confié la gestion des ports de Gaspé, Matane, Rimouski et Gros-Cacouna à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG), en 2020, le volume de marchandise transbordé au port de mer de Gros-Cacouna est en hausse. Mais l’année 2022-2023 s’inscrit comme une année phare avec une hausse moyenne pondérée de 22 %. C’est l’un des éléments qui sortira du bilan annuel de la Société.

Éric Gagné, jamais sans son village

Jamais sans son village, c’est la maxime qui colle à la peau de l’auteur-compositeur-interprète Éric Gagné. Chaque fois qu’il monte sur la scène ou qu’il raconte l’une de ses histoires dans son spectacle le «Rockonteur», Cacouna s’impose toujours dans ses pensées, inéluctable. «Ce village-là, je le traine partout, tout le temps.»

Des aménagements de 1 M$ dans l’église de Cacouna

Après être devenue officiellement propriétaire de son église en janvier 2023, la Municipalité de Cacouna a présenté à la population son projet d’aménagement intérieur, évalué à près de 1 M$.

Motiver l’apprentissage des élèves avec la BDvasion

Jean-Baptiste Oddou, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires (CSS) du Fleuve-et-des-Lacs depuis quatre ans, a remporté un prix de Reconnaissance en lecture du ministère de l’Éducation, le 29 mai dernier. La récompense lui a été remise par l’Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS) pour son projet «BDvasion : s'évader grâce à la lecture».

Cacouna transformera le stationnement de son église en place publique

La Municipalité de Cacouna se dotera d’une toute nouvelle place publique juste en face de son église. Le grand stationnement d’asphalte laissera donc sa place à un espace vert et à des aménagements extérieurs qui amélioreront la sécurité de ce secteur. Les travaux devraient débuter à l’automne 2023 pour une inauguration au printemps 2024.

Justine Pelletier est championne de France

Mission accomplie pour la joueuse de rugby louperivoise Justine Pelletier et son équipe, Les Lionnes du Stade Bordelais. La formation a remporté cette fin de semaine le Championnat de France, à la maison de surcroit. Un exploit de taille.

DPJ : hausse de 13,5 % des signalements au Bas-Saint-Laurent

La direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Bas-Saint-Laurent a constaté une hausse de 13,5 % du nombre de signalements en 2022-2023, comparativement à l’année précédente. À l’échelle du Québec, la DPJ confirme une hausse de 2,4 % en 2022.

Ses bouteilles de sirop d’érable utilisées par des narcotrafiquants

Une entreprise acéricole de la région du Témiscouata, Les Produits d'érable Prestige, est au cœur d’une tempête dont elle se serait bien passée. Le logo de la compagnie de Saint-Eusèbe fait actuellement le tour du monde, puisqu’il est apposé sur des bouteilles trouvées dans le cadre de la plus grosse saisie de méthamphétamine jamais réalisée en Nouvelle-Zélande.

Joël Beaulieu intègre l’Ordre de l’excellence en éducation

L’expertise et la contribution importante d’un homme originaire de Trois-Pistoles dans les domaines de la motricité de l’enfant et de la psychopédagogie sportive ont récemment été reconnus à l’Assemblée nationale. Joël Beaulieu a été admis comme membre de l’Ordre de l’excellence en éducation, le 29 mai.

L’artiste louperivoise Andrée Côté Levesque pose un regard sur son œuvre

Un an après avoir réalisé sa 501e toile et, par le fait même, accroché ses pinceaux, Andrée Côté Levesque pose à nouveau le regard sur ce tableau de sa vie. Une œuvre abondante, toujours pleine de réalisme, dont l’aventure a duré 28 ans. Même si l’artiste a commencé à peindre à l’aube de ses 50 ans, elle souligne que c’est son père qui lui a légué les rudiments de la peinture à sa jeunesse.

«Une réussite sur toute la ligne» pour le Musique Fest de Rivière-du-Loup

À la suite de trois jours de spectacles où se sont relayés Loud, Ludovick Bourgeois, Jonathan Roy et les 2 Frères, le comité organisateur du Musique Fest de Rivière-du-Loup peut dire «mission accomplie». Entre 6000 et 7000 personnes ont foulé le site du festival durant ces soirs complètement musique malgré un temps frisquet. Steeve Drapeau, président du CA, assure que ce n’est que le début d’une grande aventure.

Une décision du ministère de l’Environnement dénoncée à Squatec

Le refus du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc (MELCCFP) d’octroyer un certificat d’autorisation permettant au Groupe Lebel d’aller de l’avant avec la construction d’une usine de sciage neuve à Saint-Michel-de-Squatec ne passe pas au Témiscouata. Le 1er septembre, l’entreprise annonçait 8 M$ d’investissements à son usine actuelle à Squatec. En décembre, Louis-Frédérick Lebel, président-directeur général, a confirmé que le projet d’une nouvelle usine tel que présent.é au ministère était «mort et enterré».

Avenir de la traverse : la STQ effectuera des études complémentaires

Il faudra vraisemblablement patienter encore plusieurs mois avant d'avoir une idée plus claire de l'avenir de la traverse maritime entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, y compris le navire utilisé et le port d’attache choisi. La Société des traversiers du Québec a récemment été mandaté par le gouvernement du Québec pour «effectuer des études complémentaires en lien avec le projet de lien fluvial». Malgré la fin de l’étude en décembre, aucun choix n’a encore été désigné.

Britanie Cauchon heureuse de se retrouver sur deux roues

Il y a eu une période ces dernières années durant laquelle Britanie Cauchon n’avait plus le gout de rouler, plus l’envie d’enfourcher son vélo, ni même de parler de cyclisme. Prise en otage par des douleurs dont elle ne comprenait pas bien l’origine, elle voulait passer à autre chose, peut-être même laisser cette partie de sa vie derrière elle, impuissante. Mais voilà aujourd’hui, force est de constater que sa passion pour son sport n’avait pas dit son dernier mot.

Un relationniste de la Sûreté du Québec accusé d’agression sexuelle

Le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec, basé au poste régional de Rimouski et relationniste pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madelaine fait face à trois chefs d'accusation à caractère sexuel ce lundi au palais de justice de Percé.

Nouvelle caserne de Rivière-du-Loup : place au déménagement

La nouvelle caserne incendie de Rivière-du-Loup étant maintenant pratiquement terminée, place au déménagement. Si tout se déroule comme prévu, l’état-major du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) prendra possession de ses nouveaux locaux ce jeudi. Les pompiers suivront dès le lendemain.

Poursuite contre trois citoyens de Saint-Antonin

La Ville de Saint-Antonin et son maire, Michel Nadeau, ont pris les moyens nécessaires pour que trois citoyens cessent de colporter, émettre ou partager de fausses informations mettant en doute leur réputation et intégrité. Trois poursuites ont récemment été déposées au palais de justice de Rivière-du-Loup contre les citoyens Jean-Paul Landry, Jocelyn Rossignol et Réjean Caron.

Michel Ouellet nommé à la tête des Albatros

C’était un secret de polichinelle depuis quelques jours, mais voilà, la nouvelle a été confirmée ce mercredi 28 juin en après-midi. L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Michel Ouellet, est le nouvel homme de confiance de l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame. Il agira à titre d’entraineur-chef et de directeur général pour au moins les deux prochaines saisons.

Harcèlement : une plainte à la CNESST contre la Ville de Saint-Antonin

Les relations ne semblent pas au beau fixe entre la Ville de Saint-Antonin et certains de ses syndiqués. Une plainte officielle pour harcèlement a été déposée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ce jeudi 29 juin.

La Commission municipale du Québec met fin à son enquête et blanchit la Ville de Rivière-du-Loup

Comme le rapportait jeudi le journaliste d'ICI Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, Patrick Bergeron, la Commission municipale du Québec (CMQ) a émis un avis de fin d'enquête à l'endroit de la Ville de Rivière-du-Loup. La Ville est donc blanchie puisqu’aucun «acte répréhensible n'a été commis par les élus ou encore les employés».

