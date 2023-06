La Commission municipale du Québec met fin à son enquête et blanchit la Ville de Rivière-du-Loup

Comme le rapportait jeudi le journaliste d'ICI Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, Patrick Bergeron, la Commission municipale du Québec (CMQ) a émis un avis de fin d'enquête à l'endroit de la Ville de Rivière-du-Loup. La Ville est donc blanchie puisqu’aucun «acte répréhensible n'a été commis par les élus ou encore les employés».

Rappelons qu'à la suite des révélations d’une enquête du média indépendant Pivot dans le dossier du Complexe santé Rivière-du-Loup en avril dernier, la Ville avait octroyé un mandat de vérification à une firme externe et indépendante sur la conduite de son administration dans le dossier du Groupe Medway. C'est dans la foulée de cette annonce que la Commission municipale du Québec avait elle-même confirmé avoir amorcé une enquête dont certains aspects étaient similaires au mandat octroyé par le conseil municipal.

Si l'administration municipale n’est pas surprise que la CMQ ait décidé de mettre fin à l’enquête, elle se dit toutefois heureuse du résultat. «Cela démontre qu’il y a des nuances entre accompagner les citoyens et les promoteurs dans leurs projets versus "faire du favoritisme", ce qui n’a jamais été le cas dans le dossier du Complexe Santé Rivière-du-Loup», a souligné le directeur de Service des communications, Pascal Tremblay.

Ce dernier a réitéré que les exigences ont été «aussi serrées» que pour tout autre promoteur ou projet. «La CMQ n’a donc trouvé aucune trace de favoritisme ni d’infraction au code d’éthique des élus ni de contravention à la Loi, et elle n’a formulé aucune recommandation pour la suite des choses. C’est donc dire que l’administration municipale a fait les choses comme elles se devaient», ajoute M. Tremblay.

Le directeur souligne aussi que le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille a réitéré sa confiance envers l’équipe municipale, qui, souligne-t-il, a été blanchie jeudi de tout soupçon qui pesait sur elle. Même son de cloche du côté du directeur général de la Ville, Denis Lagacé, écorché par le reportage de Pivot. Il a tenu «à dénoncer les allégations non fondées, qui ont pu nuire à la réputation de la Ville, mais se réjouit que la CMQ ait pu faire la lumière sur ce dossier en démontrant la bonne foi et l’intégrité des employés et des élus municipaux», conclut Pascal Tremblay.

Le complexe du Groupe Medway, en cours de construction sur la rue St-Louis à Rivière-du-Loup, comprendra 9 étages pour 165 logements. À terme, il abritera aussi le CLSC de Rivière-du-Loup ainsi que des espaces commerciaux.