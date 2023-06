Motiver l’apprentissage des élèves avec la BDvasion

Jean-Baptiste Oddou, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires (CSS) du Fleuve-et-des-Lacs depuis quatre ans, a remporté un prix de Reconnaissance en lecture du ministère de l’Éducation, le 29 mai dernier. La récompense lui a été remise par l’Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS) pour son projet «BDvasion : s'évader grâce à la lecture».

Les prix de la lecture visent à reconnaitre l’implication dans l’amélioration des habitudes de lecture chez les jeunes qui alimentent leur passion de lire par la création de projets d’enseignement stimulants. M. Oddou s’est dit flatté de recevoir cette récompense pour son concept BDvasion qui allie bande-dessinée et jeux d’évasion.

«Le cœur du projet c’est vraiment des valeurs ludiques. Alors qu’une instance aussi prestigieuse que le ministère reconnaisse la qualité pédagogique du projet, ça me touche beaucoup parce qu’au quotidien dans ma vie professionnelle, c’est mon cheval de bataille d’essayer de montrer la qualité éducative du jeu au quotidien, à quel point c’est un levier vers l’effort, à quel point ça parle le langage de l’enfant», soutient le conseiller pédagogique.

Il a développé BDvasion il y a trois ans, en plein contexte pandémique. Au préalable, le CSS avait acheté des coffres et des cadenas afin que les élèves puissent physiquement effectuer l’activité en classe, mais la COVID-19 en a décidé autrement. M. Oddou a donc transformé son projet afin qu’il soit numérique. De cette manière, il peut être projeté sur un tableau, partagé sur un écran et, à la fois, être imprimé sur papier pour la classe.

Chaque bande-dessinée contient une énigme autoportante sur une planche qui fait appel aux compétences et aux connaissances en lecture et en français des élèves. «C’est une espèce d’histoire immersive qui se passe de planche en planche. Chaque planche est comme un mini jeu d’évasion en soi», raconte Jean-Baptiste Oddou. Pour réussir les défis imposés par la bande-dessinée, les jeunes doivent réussir à déverrouiller un cadenas numérique en trouvant son code grâce aux indices cachés. En trouvant la solution, d’autres indices ou planches sont débloqués.

Le concept a été créé pour tous les cycles du primaire et peut même s’étendre jusqu’au secondaire. Ainsi, «une équipe-école qui serait convaincu de sa plus-value pédagogique pourrait faire en sorte que des élèves, dès la première année, fassent des BDvasion à chaque année et que l’histoire progresse avec eux», souligne M. Oddou.

LE JEU COMME OUTIL MOTIVATEUR

Les codes des cadenas ont toujours un lien avec des compétences en littératie, partage le conseiller pédagogique. «Donc les élèves se questionnent vraiment sur la langue, le sens des mots, ils jouent avec eux», explique-t-il. Cela leur permet donc de tranquillement développer différentes stratégies de lecture, des capacités à analyser un texte. «Donc ils deviennent des lecteurs beaucoup plus performants, mais tout ça passe par le jeu», avance Jean-Baptiste Oddou.

Depuis le tout début de son cheminement professionnel, qui a débuté il y a une quinzaine d’années au CSS des Navigateurs à Lévis en tant qu’enseignant, M. Oddou a misé à insuffler le plus de ludique, le plus de plaisir possible dans l’apprentissage de la langue auprès des jeunes. «BDvasion, finalement, ça concrétise un petit peu quelque chose qui m’habitait au quotidien comme enseignant, et qui m’avait même fait choisir de travailler avec les premiers lecteurs», avance-t-il.

Selon le conseiller pédagogique, le jeu fait vivre une expérience forte aux élèves par les émotions ressenties. Par ces sentiments, la qualité de l’apprentissage est plus accrue: «Ce qu’ils développent s’ancre ainsi beaucoup plus durablement», indique-t-il.

«Une phrase que les jeunes découvrent dans BDvasion et dont j’aimerais qu’elle soit gravée dans toutes les classes du Québec : "Se tromper c’est réussir à trouver une façon qui ne fonctionne pas".» -Jean-Baptiste Oddou

Cela permet aussi de les motiver à effectuer des efforts pour réussir une résolution de problème, avance-t-il. Selon plusieurs retours d’enseignants reçus par M. Oddou concernant BDvasion, plusieurs élèves démotivés à l’école et moins portés vers l’effort rayonnent dans les énigmes par leurs pensées différentes.

Cette mixité des perspectives, des points de vue, c’est ce que Jean-Baptiste Oddou recherchait par la création de BDvasion. Réalisée en groupe, une énigme aide l’émergence d’une intelligence collective, d’échanges, de collaboration, de partage et de confrontation d’idées permettant des distorsions pour trouver la logique derrière le problème.

Cet anticonformisme qui se dégage de son projet le rend fier, lui qui a réalisé près de 50 planches de BD. Le conseiller pédagogique souhaite lancer une à deux saisons par année, disponibles gratuitement sur le site bdvasion.ca, et ce, pendant encore longtemps.