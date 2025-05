Alex Landry toujours au sommet du classement Canada’s 100 Best

Le Louperivois d’origine Alex Landry, copropriétaire du restaurant Mon Lapin à Montréal, trône toujours au sommet du palmarès Canada’s 100 Best, à titre de meilleur sommelier au pays. Un honneur qu’il partage avec sa collègue Vanya Filipovic, alors que le duo est nommé pour une deuxième année consécutive meilleure équipe de sommeliers au Canada.

Les deux sommeliers ne proposent que des vins de producteurs qu’ils connaissent ou qu’ils ont eu la chance de visiter. Un point déjà souligner l'an dernier et repris cette année par les juges.

«La carte des vins de Mon Lapin est profondément personnelle. Ce n’est ni une formule creuse ni une déclaration marketing généralisée. Les sommeliers et copropriétaires Vanya Filipovic et Alex Landry sont animés par une curiosité intense, constante et insatiable. Et par les liens humains», écrit le Canada’s 100 Best.

De son côté, après deux années au sommet de la liste des meilleurs restaurants au pays, Mon Lapin glisse au deuxième rang en 2025, devancé uniquement par le Pear Morissette, situé en Ontario.

«Depuis maintenant sept ans, Mon Lapin incarne ce rare équilibre entre le restaurant de tous les jours et l’adresse pour les grandes occasions. [...] Cette apparente décontraction donne aux chefs Jessica Noël et Marc-Olivier Frappier la liberté de s’amuser avec leur menu du jour, dont la rédaction se limite souvent à une liste d’ingrédients et de producteurs», précise le Canada’s 100 Best.

Ancien étudiant de l’ITHQ, Alex Landry est reconnu pour son approche intuitive du vin, ainsi que pour son engagement envers les producteurs artisanaux. Il a déjà qualifiée sa démarche «d'autodidacte» en restauration. Un processus qui s'échelonne sur une vingtaine d'année.

Canada’s 100 Best est considéré comme la référence en matière de gastronomie au pays. Son palmarès annuel, établi par un jury de chefs, sommeliers et journalistes spécialisés, met en lumière les meilleures tables et les talents qui façonnent la scène culinaire canadienne.