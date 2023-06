Des aménagements de 1 M$ dans l’église de Cacouna

Après être devenue officiellement propriétaire de son église en janvier 2023, la Municipalité de Cacouna a présenté à la population son projet d’aménagement intérieur, évalué à près de 1 M$.

«On voulait choisir un projet qui rendrait hommage à nos ancêtres. Ils ont travaillé à la sueur de leur front avec bien peu de moyens financiers et pas de moyens techniques et ils ont construit de magnifiques bâtiments», souligne la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume. Cette dernière souhaite que les résidents continuent de s’approprier leur église.

Les nouveaux aménagements accueilleront des expositions d’art populaire itinérantes afin de développer l’offre culturelle et touristique dans la municipalité.

Un montant de 250 000 $ est prévu pour procéder à la réparation de la toiture, du parvis, des fondations, et des fenêtres. Il s’agit de travaux qui étaient considérés comme «urgents» dans le carnet de santé de l’église rédigé par la firme Stantec.

Deux cubicules en verre transparent seront déposés sur les bancs de chaque côté de l’allée centrale. Sept ou huit bancs d’église seront retirés afin qu’un espace dédié au guide touristique et une petite boutique souvenir soient aménagés, près du confessionnal.

L’aménagement du bureau touristique, de salles de bains, la confection des cubicules et d’un espace de lithographie, les frais de contingence et les honoraires professionnels sont quant à eux évalués à plus de 600 000 $.

Les plans ont déjà été présentés aux citoyens lors d’une rencontre le 3 mai. La mairesse Suzanne Rhéaume rappelle que les projets doivent respecter les contraintes imposées par l’aspect patrimonial du bâtiment.

Le conseil municipal veut obtenir des subventions gouvernementales afin de réaliser les aménagements dans l’église. Le Conseil du patrimoine religieux, le ministère de la Culture et des Communications et le Fonds du Canada pour les espaces culturels pourraient être mis à contribution. La réalisation de ce projet est prévue en 2024 ou en 2025. La Municipalité souhaite réaliser sa nouvelle place publique, dans le stationnement avant de l’église, avant de procéder à l’aménagement intérieur du bâtiment.

L’église Saint-Georges de Cacouna a été construite entre 1845 et 1848. Elle a été reconnue comme immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications en 1957. Le décor intérieur a été réalisé par le sculpteur et architecte François-Xavier Berlinguet à partir de 1852, et ce pendant cinq ans, selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.