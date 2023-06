Michel Ouellet nommé à la tête des Albatros 

C’était un secret de polichinelle depuis quelques jours, mais voilà, la nouvelle a été confirmée ce mercredi 28 juin en après-midi. L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Michel Ouellet, est le nouvel homme de confiance de l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame. Il agira à titre d’entraineur-chef et de directeur général pour au moins les deux prochaines saisons.

Ouellet, 41 ans, succède ainsi à Mike Maclure qui a récemment accepté un poste d’entraineur-adjoint dans la LHJMQ. Comme 8e entraineur-chef de l’histoire de l’organisation, il sera épaulé par Brandon Baribeau, qui sera de retour dans le rôle d’entraineur-associé, de même que Pierre-Olivier Lemieux, entraineur des gardiens, et Charles Bélanger, physiothérapeute.

Possédant un bagage de hockey étoffé, Michel Ouellet s’est démarqué devant une douzaine de candidats jugés «très intéressants» dans le processus de sélection. Le choix final a été fait par un comité dirigé par Alain April, président du conseil d’administration des Albatros. On a estimé qu’il était celui qui cadrait le mieux avec la philosophie du Collège Notre-Dame et de l’organisation elle-même.

En point de presse, M. April a souligné que Michel Ouellet était un homme crédible dans le milieu du hockey. C’est aussi quelqu’un de la région, dont la famille habite Rimouski, et qui travaille au sein de la Structure intégrée des Albatros de l’Est-du-Québec depuis quelques années déjà. Récemment, il était entraineur-chef des Albatros M13 AAA.

«Pour nous, il était important d’assurer une forme de continuité, et c’est pour ça que nous sommes heureux de garder Brandon avec nous, mais aussi d’amener du sang nouveau avec Michel. Il était rendu là dans son cheminement d’entraineur», a partagé Alain April.

«C’était également important de trouver quelqu’un qui connaît notre identité, une équipe de travailleurs, et qui comprend bien l’importance d’être impliqué dans la communauté. C’est quelque chose qui entre aussi dans ses valeurs.»

Après un stage junior avec l’Océanic de Rimouski, durant lequel il a connu beaucoup de succès, Michel Ouellet a joué dans les rangs professionnels durant une décennie. Il a 190 parties dans la Ligue nationale, principalement dans l’uniforme des Pinguins de Pittsburgh et du Lightning de Tampa Bay. Il a aussi joué une cinquantaine de matchs en Europe, soit en Suisse et en Allemagne.

Après sa carrière pro, il a rapidement mis son expérience de hockey au profit des hockeyeurs qui évoluaient dans sa région natale. Entre 2014 et 2019, il a été responsable de l’évaluation du développement des joueurs dans l’organisation de l’Océanic.

«La Ligue nationale, son expérience professionnelle, ça fait partie de son bagage, de son C.V. et c’est une belle valeur ajoutée pour nous, a convenu Alain April. Ça fait en sorte qu’il sera en mesure de faire des coups de téléphone et d’avoir un impact dans le recrutement.»

«C’est aussi réconfortant pour les parents. Ça montre que nous sommes une organisation professionnelle», a-t-il complété.

UNE NOUVELLE ÉTAPE

De son côté, le nouvel entraineur-chef s’est dit très reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre les Albatros M18 AAA. Il a mentionné être impatient de se mettre au travail et de contribuer aux succès de l’équipe, bien au fait de son rayonnement régional.

Comme entraineur, il se décrit comme quelqu’un de calme et de réfléchi. Un homme préparé et qui respecte tout le monde qui gravite dans le milieu du hockey. Il est enthousiaste à l’idée de contribuer au développement de la relève d’ici.

«Enseigner la game de la bonne façon, c’est ma priorité, a-t-il dit. C’est beaucoup de mathématiques et les prises de décisions sont importantes. Quand ton pourcentage de réussite est élevé à ce niveau-là, tu fais avancer ton hockey dans la bonne direction. C’est un peu ça la base du hockey que je fais», a-t-il partagé.

À l’écouter, on comprend que l’éthique de travail sera au cœur des valeurs des joueurs sous ses ailes. Une continuité là aussi avec ce qui se faisait sous Mike Maclure et Christian Caron avant lui.

«Les Albatros, et ça fait écho aux gens de notre région en général, ce sont des travaillants. C’est ce que tu entends dans le junior majeur ou encore dans le milieu du travail. Ce sont des jeunes qui ont une culture de travail et c’est là-dedans que j’ai été élevé moi aussi. C’est pour ça que j’ai réussi et ça va demeurer au cœur de nos valeurs.»

Il voit aussi d’un bon œil le retour de joueurs professionnels derrière le banc, que ce soit dans le M18 AAA ou dans la LHJMQ. «C’est un plus pour les circuits et pour les jeunes qui profitent de l’expérience qu’on a acquise dans les niveaux supérieurs. On l’amène aussi d’une façon différente. En mixant tout ça, ça apporte une belle enveloppe.»

Pour la suite, Michel Ouellet ne cache pas vouloir se développer et amener sa carrière dans les rangs supérieurs. Il est toutefois terre-à-terre et bien au fait qu’il doit faire ses preuves dans le M18 AAA avant de grimper les étapes une à la fois. Il assure d’ailleurs que toutes ses énergies seront dirigées envers les Albatros au cours des prochaines saisons.

OUVERTURE LOCALE

La saison locale des Albatros sera lancée le 23 septembre contre les Forestiers d’Amos au Centre Premier Tech. En nouveauté : les oiseaux disputeront deux parties locales à l’extérieur, l’une à La Pocatière le 1er octobre, l’autre à Matane le 4 novembre.