Traverse de Rivière-du-Loup : le PLQ réclame le renvoi de Geneviève Guilbault

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault ainsi que le député libéral Monsef Derraji ont mené une charge à fond de train contre la Société des traversiers du Québec (STQ) et «l’incompétence caquiste» dans le dossier de la traverse de Rivière-du-Loup, le 8 mai. Le début du service a été reporté de plus d’un mois en raison d’un bris qui doit être réparé par la STQ.

Le député libéral fulmine. Il rappelle le manque de responsabilisation du gouvernement du Québec et de la ministre des Transports et de la Mobilité durable dans le fiasco de SAAQclic. «Si Mme Guilbault ne fait pas l’affaire, M. Legault, renvoyez-la. Cherchez quelqu’un de compétent qui comprend les enjeux du transport, qui comprend les enjeux des traversiers au Québec et qui comprend les enjeux de la mobilité.»

Il ne se gêne pas pour évoquer des rapprochements entre le dossier de SAAQclic et la gestion de la Société des traversiers du Québec concernant les traverses dans l’Est du Québec. «Ce que vous voyez à la SAAQ est la même chose à la STQ : de l’incompétence, une absence de suivi et du je-m’en-foutisme. Le Québec, ce n’est pas uniquement des ponts et des routes. On a besoin de nos traverses, c’est la vitalité économique. On voit l’impact sur Rivière-du-Loup.»

Présent à l’étude des crédits du gouvernement du Québec le 7 mai, Monsef Derraji se dit alarmé que la subvention accordée à la STQ ait été doublée par le gouvernement du Québec, même si les indicateurs de performance sont au rouge. «C’est un échec. Dans une école, tu es renvoyé!», a-t-il conclu. Il a continué de s’attaquer à la STQ.

«C’est la société la plus opaque. Zéro transparence. Moi en tant qu’élu, on me refuse des demandes d’accès à l’information. C’est épouvantable qu’une société d’État qui gère l’argent des Québécois, qui fonctionne avec l’argent des contribuables, ne soit pas transparente», déplore Monsef Derraji. Ce dernier a fait la route vers Rivière-du-Loup afin d’appuyer les demandes de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et la Ville de Rivière-du-Loup.

RETARD

La saison de la traverse devait débuter le 17 avril. En ce 8 mai, le NM Trans-St-Laurent est toujours immobile au quai de Rivière-du-Loup. Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation survient. Au printemps 2024, la saison avait débuté avec du retard parce que la rampe avait été changée du côté de Saint-Siméon. Le 17 décembre dernier, le service de traverse abruptement en raison d’un autre bris lié aux vérins à Rivière-du-Loup.

«Je pense qu’on est en droit de se poser des questions sur l’efficacité de la Société des traversiers du Québec. On comprend très bien que des bris puissent survenir. Ce qu’on ne comprend pas, c’est le délai de réparation. Un mois pour remplacer des joints d’étanchéité dans des vérins. C’est tout à fait inexplicable», a souligné la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault. Pendant cet arrêt forcé, les gens d’affaires doivent éponger des pertes de revenus importantes. Des réservations dans les restaurants, dans les hôtels et divers commerces sont annulées.

Mme Migneault est d’avis que les pertes économiques des entreprises doivent être compensées par le gouvernement du Québec en raison du report du début de la saison de la traverse. Elle rappelle que le transport maritime est considéré comme un service essentiel, et de surcroit, qu’il se trouve sous la responsabilité d’une société d’État financée par la population. «Si Hydro-Québec n’offrait pas l’électricité dans les communautés pendant plus d’un mois, les gens seraient dans la rue pour manifester contre ça», souligne-t-elle.

De son côté, le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a encore une fois rappelé le manque de transparence des différentes instances gouvernementales dans le dossier de la traverse. Il se désole d’avoir passé son mandat complet à parler du même enjeu, sans avancées concrètes. M. Bastille espère faire «entendre raison» au gouvernement du Québec avec l’appui des députés Monsef Derraji et Pascal Bérubé.

En mars 2025, des documents lourdement caviardés obtenus par Info Dimanche ont permis d’apprendre que six scénarios ont été envisagés concernant la traverse entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. Lors de l’annonce officielle du déménagement de la traverse, sept mois plus tard, seulement trois scénarios ont été évoquées publiquement. Le porte-parole de la STQ, Bruno Verreault, avait précisé que les autres options avaient été écartées parce qu’elles ne répondaient pas aux différents critères d’analyse.

» À lire aussi : «Ce manque de transparence est un affront à la population», estime Pascal Bérubé