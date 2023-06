Cacouna transformera le stationnement de son église en place publique

La Municipalité de Cacouna se dotera d’une toute nouvelle place publique juste en face de son église. Le grand stationnement d’asphalte laissera donc sa place à un espace vert et à des aménagements extérieurs qui amélioreront la sécurité de ce secteur. Les travaux devraient débuter à l’automne 2023 pour une inauguration au printemps 2024.

Pour la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, il était hors de question d’utiliser de simples blocs de béton pour mieux délimiter le stationnement. Le conseil municipal a plutôt saisi cette occasion afin de développer un projet rassembleur pour sa population.

«On est des gens fiers de notre municipalité, on fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. On a quatre Fleurons, on travaille beaucoup à embellir notre milieu», souligne Mme Rhéaume.

Lors d’un sondage mené auprès de la population dans le cadre de la mise à jour de la Politique famille et ainés à Cacouna en 2021, le secteur du stationnement avant de l’église avait été ciblé comme étant dangereux. «Les automobilistes court-circuitent le stationnement, c’est situé près d’une école où il y a de la circulation d’élèves, du centre des loisirs et bientôt d’un Centre de la petite enfance. Il fallait faire quelque chose», constate la mairesse de Cacouna.

Actuellement, on compte 73 cases de stationnement devant l’église. Il en restera 48 après l’aménagement de la place publique. La création de cet espace vert permettra aussi d’éliminer un îlot de chaleur tout perméabilisant le sol. «Avant, les gens se rassemblaient sur le parvis de l’église. Maintenant, ils pourront venir socialiser dans notre parc. Nous voulons susciter un sentiment d’appartenance et d’attachement au cœur de la municipalité», ajoute Suzanne Rhéaume. Ce projet comprend la plantation d’arbres, d’arbustes et de jardins comestibles, ainsi que l’installation de mobilier urbain comme des tables à pique-nique, une grande balançoire et des bancs.

«Ce sera la signature de notre conseil municipal», souligne la mairesse de Cacouna. Des allées à sens unique permettant de se rendre à l’église seront aménagées. Les deux voies de circulation de la rue du Couvent seront conservées.

La Municipalité bénéficiera d’une subvention d’environ 175 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre de l’aide à des projets locaux de vitalisation du Fonds régions et ruralité.

Une sculpture de l’artiste Claudette Beauparlant représentant une queue de baleine (qui s’inscrit dans le projet de la MRC de Rivière-du-Loup Les serets de Salix), occupera une place centrale dans ce nouveau parc. La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et la communauté anglicane ont collaboré avec la Municipalité de Cacouna pour élaborer cette place publique.

Au cours des mois à venir, un concours citoyen sera lancé par la Municipalité afin de trouver le nom de cette nouvelle place publique.