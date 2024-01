Rétrospective 2023 : mai

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Le Parc du Mont-Citadelle à la recherche de nouveaux propriétaires

C’est un retour à la case départ pour le centre de villégiature quatre saisons du Parc du Mont-Citadelle. Moins d’un an après être passé aux mains de nouveaux intérêts privés, le site récréotouristque et commercial de Saint-Honoré-de-Témiscouata est de retour en vente et le dossier a été confié à un courtier immobilier. L'endroit reste toutefois ouvert et accessible à la clientèle.

Le chemin du lac Saint-François comme un gruyère

Le chemin du lac Saint-François à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup est en piteux état. La chaussée de terre est constellée de nids-de-poule et de roulières vaseuses qui empêchent les résidents de circuler librement. Elle figurait parmi les pires routes du Bas-Saint-Laurent, selon le palmarès 2023 dressé par CAA-Québec dévoilé le 30 mai.

Courir pour une cause, courir pour la vie

Le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, va joindre l’utile, dans le sens le plus noble du terme, à l’agréable, si tant est que courir 500 kilomètres entre Laval et Rivière-du-Loup puisse vraiment l’être, agréable.

Info Dimanche remporte deux prix aux Grands Prix des Hebdos

Deux artisans d’Info Dimanche ont vu la qualité de leur travail être récompensée par leurs pairs mercredi soir, grâce à une récolte de deux prix dans le cadre du concours d’excellence Les Grand Prix des Hebdos 2023.

Saint-Médard : le travail et l’attitude de la mairesse dénoncés

Le climat de travail dans le milieu municipal de Saint-Médard est plus difficile que jamais et deux élus n’en peuvent plus. Comme plusieurs citoyens qui se sont adressés à Info Dimanche, ils dénoncent aujourd’hui les façons de faire de la mairesse Linda Gagnon et exigent du changement. Deux semaines plus tard, des démissions simultanées ont vidé le bureau municipal, obligeant une fermeture indéfinie. Dès le lendemain, la MRC des Basques offrait son aide à la petite municipalité.

Le futur est en marche au restaurant St-Hubert de Rivière-du-Loup

Confortablement assis au restaurant dans une salle à manger, vous commandez votre repas. La serveuse a noté la commande sur une tablette électronique avant de se diriger à une autre table. Elle revient au bout de quelques minutes, accompagnée d'un robot chargé de votre boustifaille. Vous ne rêvez pas, et cette scène n'est ni tirée d'un film de science-fiction ni d'un roman d'Isaac Asimov. Bienvenue dans la salle à manger du restaurant St-Hubert de Rivière-du-Loup.

Forcés de quitter leurs logements sans fenêtres à Rivière-du-Loup

Cinq locataires de Rivière-du-Loup ont dû quitter leurs appartements en pleine pénurie de logement puisque ces derniers ont été déclarées non-conformes par le Service de prévention et de sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-Loup. Leurs chambres, situées au sous-sol de l’immeuble à logements de la rue Témiscouata, ne comptaient aucune fenêtre ou sortie d’urgence.

Un Pistolois élu à la tête de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Le pharmacien Jean-François Desgagné de Trois-Pistoles a été élu par une majorité écrasante à la présidence de l’Ordre des pharmaciens du Québec. C’est avec 72 % du suffrage, deux autres candidats étaient en lice, qu’il succèdera, le 25 mai prochain, à Bertrand Bolduc qui quitte ses fonctions après neuf ans.

Des traces d’hydrocarbures dans l’eau à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Des traces d'hydrocarbure ont été détectées en quantité suffisante dans un des puits de la municipalité pour que le ministère de l'Environnement du Québec oblige l’administration à émettre un avis de non-consommation d'eau. Après plusieurs tests, six jours plus tard, la situation était de retour à la normale.

Benoît Ouellet et la culture de la collaboration

Benoît Ouellet marche au cœur du Centre Premier Tech, l’un des premiers grands chantiers auquel il a participé comme directeur du Service loisirs, culture et vie communautaire à la Ville de Rivière-du-Loup. Près de la passerelle de presse, il croise une femme qui s’entraine à la course dans les hauteurs de l’amphithéâtre. La scène le réjouit. «Quand tu es dans une approche d’écoute, c’est ce que ça donne, c’est ce que ça permet», a-t-il souligné.

Éric-André Paquin, le gars des vues

Le nom d’un citoyen de Notre-Dame-des-Neiges figurera au générique de la superproduction américaine «Transformers : le réveil des bêtes», dont la sortie en salle est prévue au début du mois de juin. Éric-André Paquin a travaillé pendant des mois sur le plateau de tournage comme technicien d’effets spéciaux mécaniques pour MFX Productions.

Retrait de la plainte contre GLMC et Jonathan Pelletier

L’inspectrice en bâtiments de la firme Inspro, Anastasia Luckenuick, dont la poursuite contre les courtiers immobiliers Denis Desjardins et Jonathan Pelletier a été fortement médiatisée au début du mois de mars, a retiré sa plainte à l’endroit de la maison de courtage GLMC et de l’agent Jonathan Pelletier le 18 avril dernier.

Les plans et les derniers détails de la Résidence de l’Ancrage présentés à L’Isle-Verte

Sous les regards de 40 citoyens de L’Isle-Verte, la Corporation Les Amis des Ainés a dévoilé, ce 12 mai à la salle de l’âge d’or de la municipalité, les plans et les derniers détails de la nouvelle résidence pour personnes âgées qui sera sise sur l’ancien terrain de la Résidence du Havre. Après des années de travail acharné, l’organisme a enfin pu partager l’ampleur du projet avec une partie de la population et confirmer que la Résidence de l’Ancrage serait construite d’ici l’automne 2024.

Fermeture de l’Oasis des ainés : un dossier émotif

L’annonce du changement de vocation et de la vente éventuelle de l’Oasis des ainés de Saint-Eusèbe, au Témiscouata, a créé une réelle commotion dans la petite communauté. Le dossier – très émotif – ne laisse personne indifférent et soulève toujours une forme d’incompréhension et d’incrédulité parmi les citoyens.

Les recherches se poursuivent pour retrouver le kayakiste disparu

La disparition du kayakiste Paul Alexander Banko, 41 ans, près de Notre-Dame-du-Portage a énormément retenu l’attention en mai dernier. Le dossier a mobilisé pendant plusieurs jours la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup, la Garde côtière ainsi que les Forces armées. Sa dépouille a été retrouvée au début du mois de juin.

Un Louperivois derrière le long métrage québécois «Farador»

Le directeur photo originaire de Rivière-du-Loup, François Gamache, a travaillé sur le long métrage québécois «Farador», sorti en salles le 21 avril. Ce film est inspiré d’une vidéo virale intitulée «La bataille de Farador», une pièce d’anthologie diffusée au tout début de la plateforme Youtube, en 2006.

Le recours à la main-d’œuvre indépendante a explosé au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Pendant la pandémie de COVID-19, entre 2020 et 2022, les couts liés au recrutement de la main-d’œuvre indépendante ont été multipliés par six au CISSS du Bas-Saint-Laurent, passant de 8,8 M$ à 53,3 M$, selon les différents rapports financiers consultés par Info Dimanche. Le système de santé devra toutefois se sevrer des agences de placement de personnel privées d’ici 2026, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Prêt pour Rivière-du-Loup, Karl Normand pense tout de même à la suite

Karl Normand est coureur de motocross professionnel depuis plus de quinze ans déjà. Mais à 36 ans, les compétitions achèvent, il le concède maintenant lui-même. L’athlète demeure passionné, un vrai de vrai. Il envisage toutefois sérieusement un retour à la base : faire de la moto avec ses amis, pour le plaisir et sans les risques élevés de blessures.

Les demandes explosent au Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Au fil des ans, le visage de la faim s’est métamorphosé dans la région et la pandémie n’a fait qu’accentuer cette transformation. L’inflation et la crise du logement qui ont suivi ont entrainé de plus en plus de ménages dans l’insécurité alimentaire et le Carrefour d'Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, à titre de ressource de première ligne, est aux premières loges.

