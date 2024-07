Première journée d’audience pour le pharmacien Dominic Beaumont

Le propriétaire de la pharmacie Proxim de Saint-Jean-de-Dieu, le pharmacien Dominic Beaumont, a comparu le 24 juillet devant le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec. En raison de la preuve volumineuse qui a été présentée, deux autres journées d’audience sur sanction ont été réservées pour la suite de ce dossier. La prochaine aura lieu le 9 septembre.

En mars 2024, Dominic Beaumont avait reconnu sa culpabilité à 34 infractions et manquements au Code de déontologie de sa profession. Le conseil de discipline de l’Ordre l’accuse d’avoir fait un usage immodéré de substances psychotropes entre le 13 février 2015 et le 10 novembre 2023. Selon la description du manquement, il s’appropriait des médicaments (dont des psychostimulants) pour sa propre consommation, à même ses inventaires, sans ordonnance valide.

Il a aussi entravé le travail de deux syndics le 5 septembre 2023 en leur mentionnant avoir cessé la prise de tout médicament, dont des psychostimulants, depuis plusieurs semaines, alors qu’un test de dépistage effectué le jour même a démontré la présence d’amphétamine dans son urine.

On lui reproche de s’être lui-même rendu des services pharmacologiques, d’avoir fait défaut de respecter des engagements pris avec le syndic, d’avoir laissé sa pharmacie sans qu’elle ne soit sous le contrôle et la surveillance d’un pharmacien et d’avoir fait preuve de négligence.

«Les infractions reprochées à l’intimé à la plainte sont graves, sérieuses et touchent le cœur même de l’exercice de la profession de pharmacien», indique la syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Nathalie Lacasse.

Il est aussi accusé d’avoir fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en inscrivant rétroactivement des services pharmaceutiques à son propre dossier patient, et en réclamant à son tiers-payeur un remboursement du cout des médicaments et des services pharmaceutiques.

La syndique adjointe de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Nathalie Lacasse, et le syndic correspondant Éric Tremblay, ont tour à tour détaillé les documents qui soutiennent chacun des manquements. On compte au total 68 pièces de preuve documentaire appuyant les 34 chefs. Certains documents comptent près d’une centaine de pages.

Le droit d’exercice de Dominic Beaumont a été limité à partir du 12 mars, et ce, jusqu’à ce que le conseil de discipline rende une décision qui rejette la plainte ou qui impose des sanctions. Plusieurs ordonnances qui protègent la confidentialité du dossier médical de l’intimé et l’identité des clients ont été rendues par le tribunal lors de l’audience.