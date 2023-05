Les recherches se poursuivent pour retrouver le kayakiste disparu 

La disparition du kayakiste Paul Alexander Banko, 41 ans, près de Notre-Dame-du-Portage continue de retenir l’attention des autorités de la région. Le dossier a maintenant officiellement été transféré à la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup. La Garde côtière est aussi impliquée.

Lancées cette fin de semaine, les recherches se poursuivent sur le terrain ce lundi 22 mai. Les policiers continuent d’effectuer du ratissage sur les berges fleuve Saint-Laurent. Ils peuvent compter sur l’assistance de la Garde côtière qui a d’abord déployé un avion Hercules, puis un hélicoptère, afin de survoler la région.

Paul Alexander Banko, un résident de Montréal, est disparu depuis jeudi dernier. Ses proches ont alerté les services d’urgence après ne pas avoir eu de ses nouvelles pendant quelques jours.

L’homme avait mentionné vouloir venir faire du kayak de mer dans la région de Rivière-du-Loup, mais son itinéraire n’était pas connu avec précision. Il aurait été vu pour la dernière fois près du quai de Notre-Dame-du-Portage, peu de temps après avoir quitté la rive à bord d’un kayak turquoise de marque P & H, modèle Scorpio MV II.

Selon la description transmise par les autorités, M. Banko a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure 5 pieds 10 pouces et pèse environ 180 livres. Il a aussi un œil tatoué sur le bras gauche, a-t-on précisé.

Dimanche, la Sûreté du Québec, alors en assistance au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), a découvert le véhicule du disparu près du quai de Notre-Dame-du-Portage. Lundi, l’enquête lui a officiellement été confiée et un poste de commandement a été mis en place au poste de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le porte-parole à la Sûreté du Québec, le sergent Claude Doiron, confirme que l’aide de la population a été sollicitée dans ce dossier. «On ne souhaite pas que les gens se rendent en mer à sa recherche. Nous demandons toutefois aux personnes qui marcheront le long des berges de porter une attention particulière», a-t-il expliqué.

Des indices laissent croire que l’homme pourrait se trouver plus à l’est, même s’il est disparu à Notre-Dame-du-Portage il y a déjà quelques jours. «On demande aux citoyens des municipalités entre Notre-Dame-du-Portage et Rimouski, peut-être celles plus à l’est, de garder l’œil ouvert», a-t-il ajouté.

Les personnes qui croient avoir fait une découverte ou qui possèdent de l’information sont priées de communiquer rapidement avec le 911.