Opération nationale concertée en sécurité nautique

Sous le thème «Cet été sur l’eau, soyez réglo», plusieurs services de police du Québec intensifieront leurs interventions les 27 et 28 juillet dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) en sécurité nautique.

Cette ONC cible particulièrement les comportements des plaisanciers qui remettent en cause leur propre sécurité ainsi que celle des autres.

À quai, sur les plans d’eau, comme sur la route, l’achalandage ne cesse d’augmenter. Dans la majeure partie des collisions, chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important. Connaître son embarcation et se familiariser avec ses équipements lors d’activités nautiques peut éviter des situations déplorables dues à l’inexpérience.

Dans le cadre de cette fin de semaine, les policiers réaliseront diverses interventions auprès de la clientèle nautique autant à quai que sur les plans d’eau, ou sur la route à proximité lors du retour à la maison. Tous appliqueront, selon la situation, les différents lois et règlements, notamment la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Voici quelques conseils de sécurité à prendre en compte : prendre connaissance de la météo pour la journée avant de partir, faire un survol du secteur et prévoir son itinéraire à l’aide d’une carte ou du web si l’endroit de navigation n’est pas connu, s’assurer d’avoir l’équipement obligatoire selon la pratique de l’activité nautique s’il y a lieu (par exemple, chaque occupant est dans l’obligation d’avoir un vêtement de flottaison individuel adapté à sa taille, et ce, à l’intérieur de tout type d’embarcation), regarder si des interdictions de navigation sont en vigueur dans le secteur sélectionné, informer quelqu’un du plan de route ou de l’activité (itinéraire, détails sur l’embarcation et nombre de personnes à bord, heure de retour prévue, etc.).

Il est recommandé de ne pas consommer de l’alcool à bord d’une embarcation. Les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de décès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.

Pour de plus amples informations sur les conseils et règles en matière de sécurité nautique, il faut consulter le guide de sécurité nautique au : https://tc.canada.ca/sites/default/files/migrated/tp_511f.pdf

Rappelons que par ces opérations, l’ensemble des partenaires souhaite que les adeptes d’activités nautiques puissent en profiter en toute sécurité, partout à travers le Québec.