Un Pistolois élu à la tête de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Le pharmacien Jean-François Desgagné de Trois-Pistoles a été élu par une majorité écrasante à la présidence de l’Ordre des pharmaciens du Québec. C’est avec 72 % du suffrage, deux autres candidats étaient en lice, qu’il succèdera, le 25 mai prochain, à Bertrand Bolduc qui quitte ses fonctions après neuf ans.

«Je le prends avec beaucoup de bonheur, mais aussi avec beaucoup d’humilité. Le résultat m’indique que je dispose d’une réserve de sympathie, mais je suis conscient que ça vient avec des attentes très élevées», commente le pharmacien.

Jean-François Desgagné rappelle que le domaine de la pharmacologie n’est pas statique et qu’il est en pleine transformation depuis quelques années. «Il y a la pénurie de main-d’œuvre tant au niveau professionnel que technique, on parle d’une explosion au niveau de la demande de services et du décloisonnement de la profession.»

Le pharmacien pointe la loi 31, laquelle a conféré de nouvelles responsabilités professionnelles aux pharmaciens pour accroitre l’accès des patients à des services de santé. En conséquence, ils ont administré l’an dernier plus de 1,8 million de vaccins et rédigé plus de 600 000 ordonnances.

«La demande de services est en explosion et les pharmaciens sont à l’aise, mais on doit établir une façon de bien intégrer [ces services] dans nos laboratoires et d’avoir la main-d’œuvre pour y arriver. Les défis sont grands aussi pour nos collègues pharmaciens dans les centres hospitaliers. Eux aussi vivent une pénurie de main-d’œuvre. Le risque, c’est une perte de services.»

M. Desgagné entend donc, comme le veut l’expression consacrée, sortir de la boite dans la recherche de solutions. «On doit faire preuve d’innovation tant en recrutement qu’en formation. Le message transmis par les membres, c’est que nous devons obtenir des résultats. On ne peut pas se contenter du statuquo, on ne peut pas accepter l’immobilisme. […] Il faut, pour la jeunesse qui est exceptionnelle, que ces solutions soient pérennes.»

Le professionnel de la santé rappelle que le mandat de l’Ordre est la protection du public, mais il précise qu’il n’entend pas jouer au shérif. Le mandat, selon lui, est plus large. «C’est de s’assurer que les pharmaciens offrent des services de qualité, un bouquet de services, de s’assurer, aussi, que les pharmaciens aient accès à une formation continue qui est à jour, qu’il y ait suffisamment de pharmaciens pour répondre à la demande dans tous les milieux et dans toutes les régions.»

Jean-François Desgagné est pharmacien depuis 25 ans. Jusqu’à tout récemment, il était copropriétaire de la pharmacie Brunet de Trois-Pistoles. D’ailleurs, il entend conserver une certaine présence à la pharmacie afin de conserver cette connexion avec la base et la réalité des pharmaciens sur le terrain.

M. Desgagné est chargé d’enseignement clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval et conférencier. Il a également occupé les fonctions d’administrateur de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) pendant douze ans.

L’Ordre des pharmaciens du Québec regroupe plus de 10 000 pharmaciens.