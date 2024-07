Les nouveaux blocs sanitaires du Camping municipal de la Pointe sont en fonction

Après des années à convoiter de nouveaux blocs sanitaires au Camping municipal de la Pointe, les élus de Rivière-du-Loup peuvent maintenant dire mission accomplie. Les bâtiments neufs sont en fonction depuis tout juste un mois, au plus grand bonheur des campeurs.

Un grand bloc de services, situé dans le haut du camping et un plus petit sis près de l’entrée ont été construits. Les travaux se sont déroulés d’octobre 2023 jusqu’à la mi-juin 2024. Seules des finitions mineures restent à terminer dans les prochaines semaines.

Le premier bâtiment comprend, en plus de toilettes (dont une adaptée), quatre douches, une buanderie ainsi qu’une salle communautaire. Cette dernière est trois fois plus grande que l’ancienne. Elle sera munie d’une bibliothèque, de jeux de société, un endroit parfait pour se réunir lors de journées pluvieuses ou d’activités comme le Noël du campeur. Le point de service plus petit a, en plus de la salle de bain, deux douches et une salle mécanique.

Les deux blocs ont été pensés pour «que ça soit accessible au plus grand nombre possible», soutient Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup.

«Ce camping a des répercussions assez majeures sur le tourisme local et régional», a souligné le directeur du Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay. La directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne partage cette opinion. D’après elle, il est important de se renouveler afin de répondre aux besoins des gens.

Dans les dernières années, le camping municipal a connu plusieurs améliorations indique Valérie Gauthier, directrice du Service loisirs, culture et communautaire à la Ville de Rivière-du-Loup. Des jeux d’eau ont été ajoutés, des lampadaires ont été changés, des sites de tente ont été améliorés, des systèmes d’égouts ont été remis à neuf et la barrière d’accueil a été remplacée.

À l’automne, l’ancien bloc sanitaire du haut sera démoli afin de créer 4 nouveaux sites pour des roulottes de 40 à 45 pieds et de refaire les terrains de fer et de shuffleboard détruits pour construire le nouveau bâtiment.

Mme Gauthier croit que ces nouvelles bâtisses améliorent l’expérience des visiteurs. «C’est actuel, propre, impeccable. Ça donne le gout de rester plus longtemps», croit-elle. Les commentaires reçus depuis leur ouverture sont positifs.

Mentionnons que les anciens blocs dataient de 1971. Le budget de 1,7 M$ pour les nouvelles constructions a été respecté.

La Ville de Rivière-du-Loup a toujours en tête un plan d’agrandissement. «C’est un projet de plus longue haleine […] Le camping est de plus en plus utilisé […] Donc si éventuellement on peut rajouter des places, ça va être bien», conclut M. Bastille.

