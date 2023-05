Le futur est en marche au restaurant St-Hubert de Rivière-du-Loup

Confortablement assis au restaurant dans une salle à manger, vous commandez votre repas. La serveuse a noté la commande sur une tablette électronique avant de se diriger à une autre table. Elle revient au bout de quelques minutes, accompagnée d'un robot chargé de votre boustifaille. Vous ne rêvez pas, et cette scène n'est ni tirée d'un film de science-fiction ni d'un roman d'Isaac Asimov. Bienvenue dans la salle à manger du restaurant St-Hubert de Rivière-du-Loup.

La franchise louperivoise est le cinquième établissement de la chaine à faire appel à l'aide des robots de l'entreprise montréalaise GreenCo Robots. Sous des airs de félin, chacun d’eux représente un investissement de plusieurs milliers de dollars. «Chaque robot représente le prix d’achat d’un petit VUS», admet en riant M. Pomerleau.

MAIN-D’ŒUVRE

Alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe encore et toujours et que les restaurants de la région peinent à recruter des employés, l’idée n’est pourtant pas de remplacer l’humain par une «machine», mais d’alléger la tâche des employés qui répondent présents.

Pour Charles Pomerleau, propriétaire du restaurant, l'investissement s'est effectué dans la perspective d’optimiser le temps des serveuses auprès de la clientèle.

«C'est en support à leur travail. Les robots ne sont pas là pour les remplacer, bien au contraire, ils sont là pour leur permettre de se concentrer sur la clientèle. Elles n'auront plus à se rendre aussi souvent en cuisine. Dans le cas de notre serveuse dans la section-bar, elle pourra se concentrer sur ses clients, sur la préparation des drinks plutôt que de constamment courir en cuisine. Une fois que les plats seront prêts, le robot n'aura qu'à la rejoindre avec les plateaux à la table», explique l'homme d'affaires.

Le robot, qui ne peut pas communiquer ou prendre de commande, se limite pour l’heure à apporter les plats à la table des clients, mais pas question ici d’un libre-service. Tout au long de l’entretien, M. Pomerleau insiste, les deux robots permettent à son établissement de renforcer l’expérience client.

EMPLOYÉS

Les employés, comme la clientèle du St-Hubert, se sont rapidement habitués à la présence des robots. «Nous avions un représentant de la chaine et un autre de GreenCo pendant deux jours. La clientèle évidemment a réagi, mais positivement, à leur présence. Les employés avaient des appréhensions sur le fonctionnement et quant à nos intentions. Mais une fois que nous avons bien pris le temps de leur expliquer, ç’a bien été. L’équipe a été rassurée et c’était important pour moi», assure Charles Pomerleau.

Quant à la clientèle, le retour est positif. Nous sommes curieux, donc quand j'ai vu qu'il y avait des robots, j'ai voulu en faire l'expérience. Honnêtement, c'est un gros plus, une expérience client vraiment très agréable de voir arriver nos plats sur un de ces tout nouveaux robots et notre très charmante serveuse Nathalie, qui nous offre toujours un service sur la coche. Et grâce à ce nouvel assistant, elle prend encore plus que d’habitude le temps de nous jaser et de nous offrir un service attentionné», a mentionné Maryse Rancourt, qui s’est réjouie de compter sur un exploitant aussi avant-gardiste.

Si les robots de GreenCo Robots sont encore bien loin de ceux d’Asimov, le futur, c’est maintenant.