Des traces d’hydrocarbures dans l’eau à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

Les citoyens de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup doivent s’abstenir de boire l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre. Des traces d'hydrocarbure ont été détectées en quantité suffisante dans un des puits de la municipalité pour que le ministère de l'Environnement du Québec oblige l’administration à émettre un avis de non-consommation d'eau.

L’avis public, destiné aux citoyens, a été publié mardi en fin de journée avec une mise à jour tôt ce matin. Il s’agit d’une situation très sérieuse, laquelle sera la priorité de la Municipalité au cours des prochains jours.

«La situation est préoccupante. Nous avons lancé de petites mesures d’urgence, si je peux dire. Mais nous n’avons pas décrété l’état d’urgence pour le moment. On veut attendre d’avoir d’autres résultats du laboratoire d’analyse», a partagé la mairesse Josée Ouellet, entre deux réunions, mercredi avant-midi.

Selon Mme Ouellet, les problèmes actuels sont liés à un déversement de carburant survenu sur le chemin Tâché en octobre 2022. Une fuite dans le réservoir à diesel d’un camion avait alors laissé une trace d’hydrocarbures majeure sur plusieurs kilomètres, forçant aussi l’émission d’un avis de non-consommation d’eau.

La présence actuelle d’hydrocarbures dans un des puits est donc liée à la percolation de l’eau dans le sol à la suite de la fonte des neiges. La quantité détectée est jugée importante et sérieuse.

Après les événements d’octobre, la Municipalité avait effectué plusieurs suivis et tests pour confirmer ou non que l’eau potable était contaminée. Jusqu’en décembre, aucun problème n’avait été décelé. On croyait avoir évité le pire.

«On nous avait dit au ministère que ce n’était plus nécessaire de poursuivre avec les tests, mais notre responsable du réseau a tout de même décidé de prendre sur elle et de réaliser un nouveau test à la suite de la fonte des neiges, lorsque les niveaux d’eau ont monté drastiquement, afin d’avoir l’esprit tranquille», a expliqué la mairesse.

«Les résultats nous ont surpris et nous avons tout de suite levé le drapeau rouge», a-t-elle expliqué, saluant l’initiative de l’employée municipale. «C’est une personne très compétente, proactive. Ça illustre tout son sérieux et il faut la remercier.»

PLUSIEURS QUESTIONS

Pour le moment, il y a branle-bas de combat et plusieurs questions demeurent sans réponse. La Municipalité attend toujours les résultats des tests finaux du laboratoire d'analyse qui confirmeront si des traces d’hydrocarbure sont détectés dans l’ensemble des puits municipaux. Des échantillons ont été envoyées et les réponses sont attendues dans les 24 à 48 heures.

Chose certaine, si un puit est affecté, la tuyauterie l’est également.

«Il faut avoir une expertise pour la suite, déterminer comment agir et quoi faire pour libérer notre tuyauterie des contaminants. On ne veut pas pendre de chances, on est prudents», a indiqué Josée Ouellet.

La situation actuelle met beaucoup de pression sur le réseau d’eau potable de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Il faut comprendre qu’un seul des trois puits est actuellement en fonction, et il pourrait lui aussi être contaminé. L’automne dernier, un autre puits avait été condamnée par précaution. Il était jugé trop vulnérable.

Dans ce contexte, les citoyens connectés au réseau sont donc invités à n’utiliser que les toilettes. Ils doivent restreindre leur consommation d’eau au maximum. «On va voir comment la situation va évaluer dans le temps, mais c’est important de demeurer vigilants», a dit la mairesse.

Pour la suite, la Municipalité va demeurer en contact avec les citoyens et les informer de tout développement.

DISTRIBUTON DE L’EAU

En fin d’avant-midi, mercredi, la Municipalité a confirmé qu’une remorque d’eau embouteillée est actuellement en route vers le Centre des loisirs de Saint-Hubert.

L’heure où débutera la distribution d’eau et les quantités qui seront remises gratuitement aux citoyens desservis par le réseau d’aqueduc municipal seront confirmées au courant de la journée d’aujourd’hui. Une seconde journée de distribution est déjà en cours de planification pour le samedi 13 mai en après-midi.

D’ici la livraison, les citoyens sont invités à s’approvisionner auprès des marchés et des dépanneurs régionaux. Notons aussi que des quantités d’eau ont déjà été livrées dans les commerces, les restaurants et la résidence de personnes âgées, notamment.

Par ailleurs, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a contacté la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet, pour lui confirmer que son conseil offrait d’assumer les coûts d’une palette d’eau embouteillée en solidarité aux citoyens de Saint-Hubert. L’équipe municipale se dit touchée par la générosité du maire et des conseillers municipaux de Rivière-du-Loup et tient à les remercier pour ce geste fort apprécié.

Plus de détails suivront…