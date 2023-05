Le Parc du Mont-Citadelle à la recherche de nouveaux propriétaires

C’est un retour à la case départ pour le centre de villégiature quatre saisons du Parc du Mont-Citadelle. Moins d’un an après être passé aux mains de nouveaux intérêts privés, le site récréotouristque et commercial de Saint-Honoré-de-Témiscouata est de retour en vente et le dossier a été confié à un courtier immobilier.

Sans faire trop de bruit dans la région, l’agence immobilière RE/MAX D’Abord de Sherbrooke a affiché la vente du centre, il y a déjà plusieurs mois. Depuis, le prix demandé a chuté de façon importante, passant d’environ 2,4 M$ à 1,4 M$ avant les taxes.

Rejoint à ce sujet en novembre dernier, le nouveau propriétaire, l’homme d’affaires Patrick Boisvert, avait confirmé la vente. Il n’avait toutefois pas souhaité commenter la situation, ni expliquer ses motifs, publiquement.

M. Boisvert a acquis le Parc du Mont-Citadelle en 2022, convaincu d’avoir entre les mains un joyau qu’il fallait mettre en valeur et faire (re)découvrir. En entrevue avec Info Dimanche, l’été dernier, il avait confié avoir plusieurs projets d’investissements afin de redonner au parc ses lettres de noblesse.

Malgré la vente, le Parc du Mont-Citadelle est demeuré accessible et vivant tout au long de l’hiver. Reconnu comme un relais intéressant pour les adeptes de motoneiges et de VTT en cette période de l’année, il a accueilli bon nombre de visiteurs au cours de la saison froide.

L’entreprise a aussi été très active sur les réseaux sociaux, communiquant régulièrement des informations sur ses activités en cours, dont les brunchs, les buffets, etc. Récemment, malgré une pause du côté des services de restauration et de bar, la direction a poursuivi ses efforts afin dynamiser sa tyrolienne géante de 1,3 km, un attrait touristique unique dans la région.

Avant qu’il change de mains en 2022, le Parc du Mont-Citadelle était demeuré en vente quelques années. En 2012, il avait été racheté des créanciers par l’entreprise Gestion G3L.