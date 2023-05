Eau potable : retour à la normale à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

En collaboration avec le Musée du Bas-Saint-Laurent, Sparage et Slam RDL, l’organisme Diversité KRTB organise une soirée Slam et Drag dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie du 17 mai. Grâce au succès retentissant de l’évènement en 2022, le groupe a décidé de renouveler l’expérience. En effet, plus ...