Rétrospective 2023 : mars

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Pas facile de faire son nid pour La Maison l'autnid

La Maison l'autnid qui entend convertir l’ancien presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier, qu'elle a acquis l'automne dernier, en résidence pour adultes autistes déploie enfin ses ailes... mais dans un autre nid. Elle a annoncé le 14 février l'ouverture de son centre de jour situé au 9, rue Taché à Rivière-du-Loup.

Saint-Simon-de-Rimouski détroussée de 304 000 $

Une somme s’élevant à tout près de 304 000 $ est disparue des coffres de la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski entre 2021 et 2022. C’est ce que révèle un audit financier réalisé par la firme comptable Mallette qui a été présenté aux citoyens lors d’une rencontre extraordinaire du conseil municipal, le 6 mars.

Le sort d’un employé fait encore des vagues à Saint-Honoré-de-Témiscouata

L’éviction de l’animateur en loisir de Saint-Honoré-de-Témiscouata pendant une soirée festive pour la semaine de relâche organisée par la Municipalité samedi dernier n’est pas passée inaperçue et a rapidement rebondi à la séance du conseil municipal de lundi soir.

Un conflit règne entre une inspectrice et deux courtiers immobiliers

L'émission La Facture d'ICI Radio-Canada diffusée mardi dernier a mis en lumière une véritable fracture entre deux courtiers immobiliers de Rivière-du-Loup et une inspectrice en bâtiments, Anastasia Luckenuick. Cette dernière poursuit devant les tribunaux les courtiers Denis Desjardins et Jonathan Pelletier alléguant qu’ils incitent leurs clients à éviter les services de son entreprise.

Un déficit de 724 immigrants pour combler les besoins de main d'œuvre au Bas-Saint-Laurent

Les enjeux de main d'œuvre, même en pleine période inflationniste, demeurent préoccupants au Bas-Saint-Laurent. Les emplois vacants trouvent difficilement preneurs. La solution ? La régionalisation de l’immigration, répond la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Fin d’AccèsLogis : des impacts dénoncés

La semaine dernière, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a annoncé la fin du programme AccèsLogis, qui permettait la création de logements communautaires et abordables pour des ménages à revenu faible ou modeste et ayant des besoins particuliers en habitation. Une très mauvaise nouvelle pour le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH).

Urgences : les patients du Bas-Saint-Laurent attendent le moins longtemps au Québec

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent se trouve au sommet du classement provincial pour la durée médiane de séjour en salle d’urgence en 2022 élaboré par l’Institut économique de Montréal (IEDM). Elle atteint 3 h 06 dans les établissements de santé du Bas-Saint-Laurent, alors que la durée médiane provinciale est de deux heures plus élevée, à 5 h 11 d’attente.

Saint-Antonin lance une nouvelle offensive pour obtenir une deuxième école

La Ville de Saint-Antonin est revenue à la charge le 13 mars afin de rappeler l’urgence de construire une deuxième école sur son territoire. Six unités modulaires ont été installées à l’école Lanouette cet automne en raison du manque d’espace. Une quarantaine d’élèves pourraient s’ajouter à Saint-Antonin dès l’an prochain.

Plein gaz vers la fusion entre Lac-des-Aigles et Saint-Guy

La fusion entre les municipalités de Lac-des-Aigles et Saint-Guy semble maintenant avoir atteint les dernières étapes de sa concrétisation. Les deux conseils municipaux ont récemment adopté un règlement les autorisant à présenter une demande commune au gouvernement afin de regrouper leur territoire et former une municipalité unique.

Des investissements de plus de 2 milliards pour l’Alliance de l’énergie de l’Est

Ce sont finalement trois des six projets soumis en partenariats par l’Alliance de l’énergie de l’Est qui ont finalement été retenus dans le cadre des derniers appels d'offres d'Hydro-Québec. Les projets de parcs éoliens Madawaska, Forêt Domaniale et Pohénégamook – Picard – Saint-Antonin ont été sélectionnés et totalisent près de 800 mégawatts d’énergie éolienne.

Nokomis à la conquête du monde

Pour l'entreprise Nokomis de Vincent More et Jean-Yves Richard, fondée en 2005 à Trois-Pistoles, le sirop d'érable vaut son pesant d’or. La société, qui exporte dans une vingtaine de pays de l'Amérique du Sud jusqu’en Asie, était présente à la 43e présentation du FOODEX Japan qui a eu lieu à Tokyo au Japon du 7 au 10 mars.

Vers un emprunt de plusieurs millions pour la réfection de l’aéroport

La Ville de Rivière-du-Loup poursuit ses démarches afin de réaliser une importante et attendue réfection de la piste et du tarmac de son aéroport dans les mois à venir. Selon le maire Mario Bastille, l’objectif est d’ailleurs d’entamer le chantier ce printemps.

Leïla Beaudoin franchit le top 5 mondial, selon BoxRec

Moins de deux jours avant son prochain combat professionnel, la boxeuse Leïla Beaudoin voit déjà son étoile scintiller. L’athlète de 26 ans est maintenant classé au 5e rang mondial chez les super-plumes dans le classement BoxRec, l’un des palmarès les plus en vues dans le milieu de la boxe.

Le Motel Bellevue change de mains

Dernier établissement hôtelier de l'ouest de la pointe toujours en activité, le Motel Bellevue de Rivière-du-Loup a été racheté en décembre dernier par cinq investisseurs locaux. À court terme, le but des acheteurs est de maintenir les activités du Motel et la préservation des terrains qui le jouxtent au nord comme au sud.

À la découverte d'un nouvel univers

On reconnait tous les photos de paysage du photographe louperivois, Patric Nadeau, ces couchers de soleil au ciel de feu, ces images saturées, spectaculaires, captées le long du fleuve. Sa dernière œuvre, reprise par la page Facebook Quoi faire Québec, s’inscrit dans cette lignée, à une exception faite… il n’a pas pris la photo ! L'image a été entièrement générée par le logiciel d'intelligence artificielle (IA) Midjourney.

Les Dés-Tendus s’installent sur la rue Lafontaine

L’entreprise ambulante Les Dés-Tendus s’établira au 380, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, soit l’ancien local du Nomade, en mai prochain. Après s’être déplacés dans le KRTB et installés depuis un moment au Café Brûlerie, les propriétaires majoritaires, Nicolas Lessard-Dupont et Julie Couvrette, ont décidé de se lancer et d’offrir un endroit de divertissement ludique permanent à la communauté du KRTB.

Le CLSC de Rivière-du-Loup déménagera dans le Complexe santé Rivière-du-Loup

Le contrat de location d’un immeuble où déménagera le CLSC de Rivière-du-Loup a été octroyé au soumissionnaire le plus bas, Complexe Rivière-du-Loup inc. pour un montant de 11,2 M$. Les services de santé seront ainsi dispensés dans l’édifice de neuf étages du Groupe Medway présentement en construction sur la rue Saint-Louis.

«La pire affaire qui pourrait vous arriver au volant, c’est de tuer des gens», la juge Luce Kennedy

Plusieurs familles brisées par l’alcool au volant se sont retrouvées dans la même salle d’audience au palais de justice de Rivière-du-Loup, le 23 mars, pour l’imposition de la peine de la multirécidiviste Sylvie Lévesque. Devant trois victimes, elle a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral en lien avec des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et de conduite dangereuse.

