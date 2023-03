Vers un emprunt de plusieurs millions pour la réfection de l’aéroport

La Ville de Rivière-du-Loup poursuit ses démarches afin de réaliser une importante et attendue réfection de la piste et du tarmac de son aéroport dans les mois à venir. Selon le maire Mario Bastille, l’objectif est d’ailleurs d’entamer le chantier ce printemps.

La remise aux normes de la voie de circulation, de la piste d’atterrissage et de décollage, ainsi que du tarmac, sera un chantier majeur à l’aéroport de Rivière-du-Loup. Elle est toutefois nécessaire, puisque les infrastructures ont aujourd’hui plus de 60 ans.

Il y a un an, en mars 2022, le directeur du Service technique et de l'environnement de la Ville de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay, avait expliqué que la réfection allait permettre à la Ville de garder ses acquis, la piste étant fréquemment utilisée et assez grande pour accueillir des avions-ambulances et des avions de taille importante.

Actuellement, le tarmac est endommagé et à bout de vie. Des morceaux de béton se libèrent et ils pourraient poser un danger pour les avions et les pilotes, avait-il expliqué. Une réalité rappelée par le maire, lundi.

«À certains égards, ça peut devenir un peu plus dangereux, surtout au niveau du tarmac qui s’effrite énormément», a-t-il illustré.

La dalle de béton doit donc être défaite, puis reconstruite au complet, ce qui n’est pas un petit défi. La piste, asphaltée de 1 823 mètres (5 981 pieds) de long ainsi que de 45 mètres (150 pieds) de large, devra aussi être pavée à nouveau.

INVESTISSEMENTS

Au cours d’une prochaine séance du conseil municipal, les élus louperivois devraient adopter un règlement d’emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 6 052 534 $ pour les travaux majeurs qui seront réalisés.

La Ville bénéficiera toutefois d’une aide financière importante. Le gouvernement du Québec avait annoncé, en juin 2019, que le projet était admissible à une contribution financière correspondant à 75 % des dépenses admissibles, jusqu’en concurrence d’un maximum de 5 995 020 $, dans le cadre du Programme d’aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

L’appel d’offres pour les travaux sera lancé dans les semaines à venir. Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, reste confiant que le projet respectera la fourchette de prix fixée par l’administration municipale.

«On a gardé des frais de contingence élevés, justement pour limiter la surprise le plus possible. L’ouverture des soumissions va confirmer [les investissements nécessaires], mais on a bonne confiance qu’on va réussir à entrer dans l’enveloppe qui est prévue», a-t-il dit devant les journalistes après la séance ordinaire.

Les travaux de grande envergure viendront compléter ceux réalisés ces dernières années à l’aéroport. Le déboisement (des aires de dégagement) et le nivèlement du terrain avaient été effectuées en 2021-2022.

La Ville de Rivière-du-Loup espère que ce projet donnera un nouveau souffle à son aéroport. Mario Bastille ne cache toutefois pas l’intention de l’administration municipale de se pencher, «éventuellement», sur la réfection de l’aérogare. «Si on veut prendre un peu d’expansion et bien accueillir nos visiteurs, elle va avoir besoin d’amour», a-t-il laissé entendre.

Le projet de remise aux normes de la voie de circulation, de la piste d’atterrissage et de décollage, ainsi que du tarmac, est sur la table à dessin depuis plusieurs années à Rivière-du-Loup.