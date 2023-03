Les Dés-Tendus s’installent sur la rue Lafontaine

L’entreprise ambulante Les Dés-Tendus s’établira au 380, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, soit l’ancien local du Nomade, en mai prochain. Après s’être déplacés dans le KRTB et installés depuis un moment au Café Brûlerie, les propriétaires majoritaires, Nicolas Lessard-Dupont et Julie Couvrette, ont décidé de se lancer et d’offrir un endroit de divertissement ludique permanent à la communauté du KRTB.

Le concept de l’entreprise est d’offrir à la population une vaste gamme de jeux de société à jouer sur place. La salle de jeux se trouve au rez-de-chaussée, où de l’animation aura aussi lieu. Un resto-pub sera aussi mis sur pied afin de permettre aux gens de manger et profiter du bon temps entre amis en prenant un verre. «Ce n’est pas obligatoire de jouer pour venir chez nous. Ce sont deux services qui, d’après nous, sont complémentaires, mais que les gens peuvent utiliser séparément», confie le copropriétaire Nicolas Lessard-Dupont.

«L’idée, c’est que les gens se rassemblent chez nous, aient du plaisir et puissent le partager aussi dès le souper et toute la soirée après», explique-t-il. Un service de location de jeux sera disponible, une boutique de jeux de 60 pieds sera aménagée et un thé à l’anglaise sera mis sur pied dès l’été au sous-sol.

Le projet Les Dés-Tendus est né durant la COVID-19. «Pour nous, la pandémie, ça a été merveilleux. On n’a jamais passé autant de temps ensemble que pendant ce moment-là, tout était fermé. On a joué à plein de jeux», raconte Nicolas Lessard-Dupont. Le couple a toujours joué, mais jamais autant que lorsque tout a été mis sur pause.

Ensemble, Julie Couvrette et lui avaient tout près de 200 jeux, dont plusieurs dormaient sur des tablettes. Ils ont donc voulu trouver une façon de les rentabiliser et d’en faire profiter d’autres personnes. Ils ont donc commencé leur entreprise mobile en octobre 2021 pour effectuer de la location et mettre sur pied des soirées jeux un peu partout sur le territoire du KRTB. En un an et demi, leur collection a doublé afin d’offrir de la variété à la population.

CRÉATION D’UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT

Le 27 mars, une campagne de sociofinancement propulsée sur La Ruche sera déclenchée pour Les Dés-Tendus. Les copropriétaires souhaitent amasser 30 000 $ au total, et ce, jusqu’au 14 mai. Nicolas Lessard-Dupont souligne que, peu importe le résultat, le projet d’ouvrir les portes se réalisera. Les travaux qui sont en cours avancent rapidement. «La Ruche, c’est la différence entre un projet et un super projet», commente-t-il.

Le montant amassé permettra l’acquisition de divans en cuir pour le salon où se dérouleront les thés à l’anglaise, d’un système de son et de projection, des différentes bouteilles de whisky, notamment. Le copropriétaire croit que l’objectif sera atteint. Dès les débuts de l’entreprise, les joueurs se sont montrés présents et le monde des affaires a vite cru au projet des Dés-Tendus.

Si la campagne de sociofinancement se déroule bien, un deuxième objectif pourrait également voir le jour. Les Dés-Tendus aimeraient se munir d’équipements afin de se déplacer sur le territoire pour animer tout le KRTB. «On cherche quand même à continuer d’être mobile, c’est les racines de l’entreprise, indique M. Lessard-Dupont. On trouve ça important d’occuper le territoire puis d’offrir des services un peu partout». Le commerce se déplacera une fois par mois dans les Basques, le Kamouraska et le Témiscouata.

Dès le 4 mai, Les Dés-Tendus ouvriront leurs portes au public afin de roder le personnel. L’ouverture officielle aura lieu le 9 juin. Un investissement entre 275 000 et 300 000 $ aura été nécessaire à la réalisation du projet. L’entreprise est détenue à 79 % par le couple, à 19 % par le Joker pub ludique grâce à un partenariat qui amène différents rabais à la clientèle, puis à 2 % par un actionnaire privé. Le local du commerce est présentement loué pour une période de 3 mois, renouvelable pour la même durée.

Les Dés-Tendus seront, notamment, au Salon de l’habitation et du plein air dans la zone famille les 31 mars, 1er et 2 avril.

L’entreprise risque aussi de s’impliquer dans divers évènements à venir à Rivière-du-Loup cet été.