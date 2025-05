Les membres de Promutuel Assurance Côte-Sud votent en faveur d’un projet de regroupement

À la suite d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) tenue le 6 mai à Montmagny, les membres-assurés de Promutuel Assurance Côte-Sud se sont prononcés en faveur d’un projet de regroupement avec Promutuel Assurance de l’Estuaire et ont ainsi adopté une résolution spéciale afin d’approuver la convention de fusion y étant relative.

Ce projet, réalisé entre deux mutuelles performantes et en excellente santé financière, permettra notamment d’assurer la pérennité à long terme d’un modèle d’affaire basé sur la proximité. «Nous croyons à l’importance de préserver un modèle d’affaire qui permet d’être présent régionalement et c’est exactement ce que ce projet nous permettra. Nous sommes heureux que nos membres-assurés nous aient accordé leur confiance pour mener ce projet à terme», a souligné le président du conseil d’administration, Normand Morin.

Les défis auxquels doit faire face l’industrie de l’assurance se multiplient : augmentation significative des exigences réglementaires, impacts grandissants des changements climatiques, pénurie de main d’œuvre qualifiée, environnement technologique en évolution et besoins croissants des membres-assurés. «Dans un tel contexte, nous avons le devoir de renforcer la solidité et le positionnement de Promutuel Assurance de l’Estuaire afin de répondre aux besoins de nos membres, de nos communautés et de nos équipes», a ajouté le directeur général de la Mutuelle, Sylvain Fauchon.

PROCHAINES ÉTAPES

Également réunis en assemblée générale extraordinaire hier, les membres-assurés de Promutuel Assurance Côte-Sud ont eux aussi approuvé le projet de regroupement. Selon les dispositions de la Loi sur les assureurs, le projet de regroupement sera soumis à l’Autorité des marchés financiers qui devra par la suite transmettre son rapport au ministre des Finances. D’ici à ce que le processus d’autorisations réglementaires soient complétés, les travaux se poursuivront afin que la nouvelle Mutuelle puisse voir le jour le 1er janvier 2026. Le projet de convention de fusion prévoit que celle-ci portera le nom de Promutuel Assurance Côte-Est, société mutuelle d’assurance générale et que le siège social sera situé à Rivière-du-Loup.

FAÇONNER L’AVENIR DE LA MUTUELLE

«L’approbation de nos membres-assurés à l’égard de ce projet mobilisateur permettra de positionner favorablement notre nouvelle société mutuelle et de poursuivre notre croissance dans le marché concurrentiel actuel, notamment en accentuant notre développement dans nos territoires et dans les provinces de l’Atlantique. Ce projet est des plus prometteurs pour nos équipes, nos membres-assurés, nos partenaires d’affaires ainsi que pour les communautés au sein desquelles nous œuvrons», a conclu Sylvain Fauchon.

À PROPOS DE PROMUTUEL ASSURANCE DE L’ESTUAIRE

Bien implantée dans la région depuis plus de 100 ans, Promutuel Assurance de l’Estuaire compte sur l’expertise de 157 employés, au service de ses 47 544 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. Promutuel Assurance de l’Estuaire fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.