Plein gaz vers la fusion entre Lac-des-Aigles et Saint-Guy

La fusion entre les municipalités de Lac-des-Aigles et Saint-Guy semble maintenant avoir atteint les dernières étapes de sa concrétisation. Les deux conseils municipaux ont récemment adopté un règlement les autorisant à présenter une demande commune au gouvernement afin de regrouper leur territoire et former une municipalité unique.

Après avoir procédé à l’analyse du projet de regroupement, les élus de chaque territoire ont convenu des conditions nécessaires pour aller de l’avant. L’objectif est d’obtenir le feu vert et de procéder à la fusion d’ici la fin de la présente année.

Un avis public, publié dans le journal Info Dimanche du 15 mars, précise que la nouvelle municipalité conserverait le nom «Lac-des-Aigles». Le territoire serait compris dans celui de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscouata.

Selon le maire de Saint-Guy, Gilles Roussel, les réactions sont généralement positives au projet. L’étude d’opportunité réalisée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour évaluer les implications d’un regroupement de leurs territoires a aussi confirmé la pertinence de l’initiative. Elle a été présentée le 3 mars dernier.

«Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord avec ça, rien ne fait l’unanimité, mais c’est généralement positif», a-t-il souligné, assurant que le nom de Saint-Guy demeurerait associé au territoire d’une façon ou d’une autre.

«Je ne sais pas si quartier sera le mot exact, mais chose certaine, on ne perdra pas le nom de Saint-Guy.»

M. Roussel estime plus que jamais que le regroupement est la chose à faire pour le bien de sa Municipalité. Il soutient que les deux municipalités bénéficieront de nombreux avantages au niveau financier et dans la gestion courante avec plusieurs économies d’échelle. Il rappelle aussi que le manque de main-d'œuvre freine présentement de nombreuses démarches pour faire avancer des projets.

«Le regroupement de services va nous permettre de sauver beaucoup d’argent», a-t-il résumé.

Le budget de la municipalité de Lac-des-Aigles se chiffre à 1,1 M$ et celui de Saint-Guy avoisine les 600 000 $. De chaque côté, le niveau d’endettement et les surplus accumulés sont équivalents. En 2023, les deux territoires garderaient un budget séparé. En 2024, il n'y aurait qu'un seul budget, et ce, jusqu'aux prochaines élections municipales, prévues en 2025.

Notons que toute personne intéressée à faire connaître son opposition à la demande de regroupement peut le faire par écrit, dans les 30 jours, au ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire. Des conditions doivent être respectées. Informations dans le journal Info Dimanche du 15 mars, page 39.

LA FUSION EN BREF

- En 2023, les deux territoires garderaient un budget séparé. En 2024, il n'y aurait qu'un seul budget, et ce, jusqu'aux prochaines élections municipales, prévues en 2025.

- Jusqu’à ce que débute le mandat de la majorité des candidats élus lors de la première élection générale, la nouvelle municipalité serait dirigée par un conseil provisoire formé de l’ensemble des anciennes municipalités.

- La municipalité fusionnée ouvrira le bureau municipal du district de Saint-Guy 50 jours par an et y tenir quatre séances du conseil municipal.

- Les maires Gilles Roussel et Pierre Bossé agiront respectivement comme maire, maire supplément et représentant de la nouvelle municipalité à la MRC. Ils alterneront leur rôle aux trois mois jusqu’à la première élection générale (2025)

- La nouvelle municipalité devra diviser son territoire en six districts électoraux, un pour Saint-Guy, cinq pour Lac-des-Aigles. Le conseiller du district de Saint-Guy sera d’office le maire suppléant.

Plus de détails suivront…