Amélie Dionne s’engage à démarrer le chantier de la route 293 en 2026

Après une dizaine d’années de reports, de délais et de promesses gouvernementales, le réaménagement de la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges a fait l’objet d’un engagement formel de la part de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne. En point de presse le 2 mai, elle a confirmé que le dossier sera réglé en 2026.

«C’était vraiment une question d’arrimer les travaux d’aqueduc et d’égouts à Notre-Dame-des-Neiges [pour optimiser les couts]. C’est en train d’être finalisé, je suis très confiante pour 2026. Les sommes sont toujours provisionnées, j’en prends l’engagement», a assuré Amélie Dionne. Cette dernière en avait d’ailleurs fait l’une de ses priorités en campagne électorale.

Le nouveau tracé de la route 293 a été établi à la suite d’une consultation du Bureau des audiences publiques sur l’environnement, il y a plus de 10 ans. Selon ce document, le début des travaux était prévu en 2016 ou en 2017, pour une durée de deux à trois ans. Le secteur visé par le réaménagement du ministère des Transports et de la Mobilité durable se situe entre les kilomètres 44 et 48. Quatre courbes prononcées jugées comme étant dangereuses doivent être corrigées.

«C’est une vraiment une question de sécurité, je sais que les citoyens sont impatients. C’est certain qu’on va de l’avant pour cette route-là», a affirmé la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Cette prise de position a eu lieu en marge du dévoilement des investissements routiers de 300 M$ pour les deux prochaines années dans la région du Bas-Saint-Laurent. «On va s’assurer que les étapes qui manquent soient complétées», a ajouté la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina.

En octobre 2024, des résidents de la route 293 avaient pris la parole publiquement puisqu’ils se sentaient oubliés par le gouvernement du Québec, après un énième report du projet pour deux ans. La tenue des élections municipales en 2025 et des élections provinciales en 2026 amène certaines craintes concernant l’échéancier de ce projet.

» À lire aussi : Des citoyens de la route 293 se sentent oubliés