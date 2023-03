Saint-Simon-de-Rimouski détroussée de 304 000 $ 

Une somme s’élevant à tout près de 304 000 $ est disparue des coffres de la Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski entre 2021 et 2022. C’est ce que révèle un audit financier réalisé par la firme comptable Mallette qui a été présenté aux citoyens lors d’une rencontre extraordinaire du conseil municipal, le 6 mars.

Selon le maire, Denis Marcoux, 95 946 $ auraient «quitté» les avoirs municipaux dans le cadre de transactions s’apparentant à des détournements de fonds lors de l’exercice financier de 2021, tandis que la somme s’élèverait à 207 924 $ pour l’année suivante.

«On parle donc d’un montant de près de 304 000 $ qui est disparu sur cette période», a résumé l’élu. Il convient qu’il s’agit d’une somme très importante, considérant le budget annuel d’opération municipal d’environ 1,3 M$.

En janvier, Saint-Simon-de-Rimouski a confirmé qu’une plainte avait été déposée à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et à la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), sous le mandat de l’ex-maire Richard Caron, lorsque des «irrégularités» ont été constatées dans les finances de la Municipalité.

Denis Marcoux explique aujourd’hui que la firme Mallette a reçu, en parallèle, le mandat de réaliser un audit financier afin que les découvertes du nouveau directeur général Stéphane Lacam-Gitareu soient confirmées par une tierce partie. Surtout, la Municipalité souhaitait avoir une meilleure idée des mécanismes qui ont mené à cette situation afin qu’elle puisse mieux se protéger.

Parmi les irrégularités répertoriées par le rapport présenté lundi, des transactions personnelles auraient été effectuées par carte de crédit. Des paiements électroniques destinés à des fournisseurs auraient aussi été effectués en double, a détaillé le maire.

«Dans le système comptable, des paramètres ont été trafiqués de façon à ce que des paiements soient envoyés non pas aux fournisseurs, mais à des comptes personnels», a déclaré M. Marcoux en entrevue.

«Les rapports de dépenses présentés aux élus étaient aussi falsifiés.»

Le maire croit que cette situation, combinée aux nombreuses démissions tant chez les élus que les employés municipaux, explique essentiellement pourquoi les membres du conseil municipal n’ont pas soulevé de questions au sujet de certaines transactions.

«Les démissions de certains élus, le claquage de porte d’employés… tout cela a contribué à une déstabilisation graduelle. Les conseillers se sont trouvés démunis devant une situation chaotique sans trop savoir comment réagir, quoi demander ou quoi faire», a-t-il dit.

RECOMMANDATIONS

Notons que la firme Mallette a présenté des recommandations au conseil afin qu’il puisse améliorer certaines procédures administratives liées aux finances municipales. Parmi les mesures suggérées, Saint-Simon devrait exiger la double signature pour les transactions effectuées numériquement, ce qui n’était pas le cas. Elle lui suggère aussi de s’enquérir d’une assurance en cas de fraude.

«Certaines [recommandations] sont déjà en place, a répondu M. Marcoux, qui prône la transparence depuis son élection. On compte approfondir la connaissance de tous les processus financiers de la Municipalité pour bien établir et pouvoir expliquer aux prochains élus qui suivront ce qu’ils doivent surveiller et comment ils doivent fonctionner.»

«L’essentiel, c’est aussi d’impliquer davantage la population dans les processus décisionnels. Il doit y avoir plus d’interactions entre le maire, le conseil et les citoyens. On parle donc de transparence, mais aussi d’ajouter plus de rigueur dans certains des processus utilisés […] On ne gère pas une entreprise familiale, mais un bien public. On doit gérer différemment», a-t-il ajouté, ouvrant même la porte à la une «politique de surveillance des finances de la Municipalité».

Denis Marcoux souligne que l’UPAC poursuit son enquête et que plusieurs informations ont déjà été rassemblées. Il espère que ce dossier évoluera rapidement dans les semaines et mois à venir.

Quoi qu’il en soit, la Municipalité doute de pouvoir retrouver l’argent perdu. Le maire rappelle que Saint-Simon-de-Rimouski a un cumulatif de fonds non affectés qui lui permettra d’éponger les sommes manquantes sans grand impact sur son fonctionnement.