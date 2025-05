Urgence de Trois-Pistoles : le milieu compte accentuer la pression 

Plus de 150 personnes se sont réunies à l’École secondaire de Trois-Pistoles, le 8 mai, afin de participer à une assemblée citoyenne portant sur la fermeture potentielle de l’urgence de l’hôpital de Trois-Pistoles durant le soir et la nuit. Fort de cette mobilisation, un comité d’une trentaine de citoyennes et citoyens a été formé.

Le milieu des Basques souhaite ainsi passer à la deuxième vitesse pour se faire entendre. Le mandat du comité sera d’accentuer la pression sur le gouvernement et lui faire comprendre clairement que la seule bonne décision est de garder l’urgence ouverte.

Le milieu est ainsi plongé dans un climat d’incertitude et d’angoisse qui ne se résorbe pas depuis le mois de février. Il avait lors été confirmé que la fermeture potentielle de l’urgence, entre 20 h et 8 h la semaine et entre 16 h et 8 h la fin de semaine, faisait partie des scénarios présentés par le CISSS du Bas-Saint-Laurent à Santé Québec afin de revenir à l’équilibre budgétaire.

Or, plus de six semaines après le dépôt du budget provincial, la lumière n’a pas encore été faite dans ce dossier. Les citoyens et travailleurs de la santé urgent Québec de mettre fin au suspense et de statuer sur l’avenir de l’urgence.

À la mi-avril, les élus de Trois-Pistoles avaient confirmé qu’ils n’allaient pas hésiter à enclencher des démarches judiciaires, si le scénario craint venait à se concrétiser.

D’autres détails suivront…