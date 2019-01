Rétrospective 2018, décembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Incendie à Pohénégamook

Les pompiers de Pohénégamook ont combattu un violent incendie qui s'est déclaré peu après 20 h le 2 décembre sur le chemin Guérette, dans le quartier Estcourt, à Pohénégamook. Le bâtiment est une perte totale.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350863/incendie-a-pohenegamook

Les pompiers de Saint-Louis-du-Ha! Ha! au secours de l’équipe de Serena Ryder

Ce qui devait être une intervention de routine pour une sortie de route sur la 185 à Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! le 2 décembre vers 16h a pris une tournure inattendue. Les pompiers de Saint-Louis-du-Ha ! Ha! ont eu fort à faire pour sauvegarder l’équipement de musique de la chanteuse canadienne Serena Ryder

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/350881/les-pompiers-de-saint-louis-du-ha-ha-au-secours-de-lequipe-de-serena-ryder

Deux individus arrêtés après une poursuite policière

Deux hommes qui occupaient une voiture immatriculée de la Nouvelle-Écosse ont été arrêtés par les agents de la Sûreté du Québec, le mardi 4 décembre vers 14 h 40, dans le secteur de L’Isle-Verte, à la suite d’une poursuite policière.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/351059/deux-individus-arretes-apres-une-poursuite-policiere

Pierre Dubé devient marchand propriétaire franchisé du Provigo de Rivière-du-Loup

Provigo a confirmé que Pierre Dubé est maintenant le marchand propriétaire franchisé du magasin Provigo situé sur la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/350908/pierre-dube-devient-marchand-proprietaire-franchise-du-provigo-de-riviere-du-loup

Le camion-échelle de Témiscouata-sur-le-Lac est arrivé

Il était attendu depuis longtemps et il est maintenant arrivé. La dernière acquisition du Service de sécurité incendie de Témiscouata-sur-le-Lac, un camion-échelle, est désormais à la caserne, au plus grand plaisir de l’équipe de pompiers.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351139/le-camion-echelle-de-temiscouata-sur-le-lac-est-arrive

Cannabis : dépôt du projet de loi faisant passer l'âge légal à 21 ans

Le gouvernement du Québec a déposé le 5 décembre le projet de loi 2 prévoit d'augmenter à 21 ans l'âge minimal requis pour acheter de cannabis, en posséder et accéder à la Société québécoise du cannabis.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351135/cannabis-depot-du-projet-de-loi-faisant-passer-lage-legal-a-21-ans

Info Dimanche amasse 4 008$ pour la Grande guignolée des médias

Plusieurs groupes de bénévoles d’Info Dimanche ont sillonné l’intersection des rues Fraser et Lafontaine le 6 décembre à l’occasion de la Grande guignolée des médias. La collecte, qui se déroulait de 7h à 9h et de 12h à 13h, a permis d’amasser un montant de 4 008$ au profit de la Guignolée, organisée par la Saint-Vincent-de-Paul.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351255/info-dimanche-amasse-4-008$-pour-la-grande-guignolee-des-medias

Entrée fracassante à Pohénégamook

Un véhicule est entré en collision avec un bâtiment municipal situé à l'intersection du chemin Guérette et de la rue Principale, à Pohénégamook, peu avant 8 h 30 le 7 décembre. Avec chance, le conducteur n'aurait pas subi de blessures graves.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/351315/entree-fracassante-a-pohenegamook

Lucie Dumont est lauréate du Prix Ambassadeur 2018 de Transplant Québec

Transplant Québec a annoncé que Lucie Dumont, fondatrice et coordonnatrice du projet Chaîne de vie, est la lauréate du Prix Ambassadeur 2018 de Transplant Québec. Cet hommage souligne son engagement pour la cause du don d’organes qu’elle a su promouvoir à travers ses qualités d’enseignante.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351257/lucie-dumont-est-laureate-du-prix-ambassadeur-2018-de-transplant-quebec

ASTER obtient le financement pour son nouveau service à distance pour les écoles

Stéphane Madore, directeur général de la Station scientifique ASTER de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, a confirmé le 5 décembre que l’organisme avait obtenu le financement nécessaire, par le biais de la plateforme de socio-financement La Ruche Bas-Saint-Laurent, pour développer son nouveau service à distance pour les écoles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351263/aster-obtient-le-financement-pour-son-nouveau-service-a-distance-pour-les-ecoles

50 000 $ pour le Centre prévention suicide du KRTB

Noël n'a peut-être lieu que dans deux semaines, mais c’était déjà jour de fête, le mardi 11 décembre, dans les bureaux du Centre prévention suicide du KRTB. Le programme Prévention Agro-Bien-être, initié par l’organisme, a reçu un don de 50 000 $ dans le cadre de la 2e édition d’un concours philanthropique pancanadien lancé par iA Groupe financier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351596/50-000-$-pour-le-centre-prevention-suicide-du-krtb

La mort d’une femme de Trois-Pistoles enquêtée par la coroner en chef

Pascale Descary, coroner en chef du Québec, a ordonné la tenue d'une enquête publique sur la mort d'une femme de Trois-Pistoles, alors qu'elle séjournait dans une résidence pour personnes âgées.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/351710/la-mort-dune-femme-de-trois-pistoles-enquetee-par-la-coroner-en-chef

Les Snowbirds en vedette au Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Les organisateurs Spectacle aérien de Rivière-du-Loup promettent de la nouveauté pour cette deuxième mouture qui se tiendra les 24 et 25 aout prochains. À huit mois de la tenue de l’évènement, l’équipe de démonstration aérienne officielle du Canada, les Snowbirds, a déjà confirmé sa présence.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351742/les-snowbirds-en-vedette-au-spectacle-aerien-de-riviere-du-loup

Marc-Olivier D'Amour passe aux Pétroliers

Le directeur général des 3L de Rivière-du-Loup, Karl Boucher, a finalement trouvé un prix qu'il estimait convenable pour Marc-Olivier D'Amour, puisque le vétéran de 6 saisons a été échangé, le 14 décembre, aux Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/351875/marc-olivier-damour-passe-aux-petroliers

Une «Corde à linge» pour tenir les coeurs au chaud

Le temps des Fêtes est une période associée à la générosité et au don envers autrui. La ville de Rivière-du-Loup en a eu un autre bel exemple, ce samedi 15 décembre, alors qu'un mouvement de générosité et de solidarité, appelé la «Corde à linge», a officiellement été inauguré au parc Blais.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351900/une-corde-a-linge-pour-tenir-les-coeurs-au-chaud

Trois accusations déposées contre le présumé fraudeur des syndiqués de Viandes du Breton

Trois accusations criminelles ont été déposées contre le présumé fraudeur du syndicat des travailleurs et travailleuses de Viandes du Breton de Rivière-du-Loup, Mathieu Landry, le 17 décembre au palais de justice louperivois. Il est accusé d’avoir frustré le syndicat d’une somme d’argent supérieure à 5 000$, d’avoir produit des faux documents (des chèques et l’application de trésorerie), et de s’en être servi comme s’ils étaient authentiques.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/351994/trois-accusations-deposees-contre-le-presume-fraudeur-des-syndiques-de-viandes-du-breton

Hémodialyse à Rivière-du-Loup : un cadeau de Noël pour Roger Sénéchal de Pohénégamook

«L’hiver je descendais aux 15 jours à Pohénégamook, c’est un cadeau pour tous les gens que je connais et qui étaient avec moi à Rimouski», a mentionné Roger Sénéchal de Pohénégamook qui peut depuis aujourd’hui, le 17 décembre, recevoir ses traitements en hémodialyse au Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/351957/hemodialyse-a-riviere-du-loup-un-cadeau-de-noel-pour-roger-senechal-de-pohenegamook

Claude Leblanc, débouté en appel, devra purger 36 mois de prison

L’ex-homme d’affaires Claude Leblanc, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, a été débouté devant la Cour d’appel le 13 décembre dernier et devra purger sa peine de pénitencier pour deux chefs d’accusation d’exploitation sexuelle dont il avait été trouvé coupable par un jury le 16 juin 2016.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/351955/claude-leblanc-deboute-en-appel-devra-purger-36-mois-de-prison

Plus de 220 000$ pour la décontamination du Domaine Kogan à Rivière-du-Loup

Québec a accordé une aide financière de 221 182,15 $ à la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre du premier volet du programme ClimatSol, pour lui permettre de compléter la décontamination des sols du terrain du Domaine Kogan, situé au 5, rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/352030/plus-de-220-000$-pour-la-decontamination-du-domaine-kogan-a-riviere-du-loup