Pierre Dubé devient marchand propriétaire franchisé du Provigo de Rivière-du-Loup

Provigo a confirmé que Pierre Dubé est maintenant le marchand propriétaire franchisé du magasin Provigo situé sur la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup.

Passionné par l’alimentation depuis maintenant 33 ans, Pierre Dubé a débuté sa carrière à titre de boucher pour Provigo et cumule maintenant plus de 20 ans d’expérience dans des postes de directions pour différentes entreprises en alimentation. M. Dubé est également conseiller municipal à Saint-Arsène.

«L’entreprise choisit aujourd’hui de placer son entière confiance dans ce partenariat avec Pierre Dubé. Nous croyons fermement en ses capacités d’offrir un service hors pair à la communauté de Rivière-du-Loup», a affirmé Steve Lamontagne, directeur de groupe, Provigo. «Il est passionné, à l’écoute des clients et profondément enracinés dans sa communauté», a poursuivi M. Lamontagne.

«Quel défi stimulant et encourageant que de faire partie d’une équipe qui vise constamment à offrir à ses clients la fraicheur et la variété, des produits d’ici et diverses possibilités pour satisfaire les préférences de chacun en matière d’alimentation», a fièrement expliqué Pierre Dubé. «Nos clients peuvent être assurés d’une chose : notre équipe continuera à offrir un service hors du commun, jour après jour.»

M. Dubé entend également poursuivre son implication avec le milieu des affaires et continuer à apporter son soutien aux producteurs et transformateurs de la région. Il souhaite également continuer à faire une différence positive dans sa communauté en soutenant des causes telles que la Fondation pour les enfants PC, la banque alimentaire le Carrefour des initiatives populaires ainsi que les écoles de la région.